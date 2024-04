El actor cuestionó el tiempo que Raffaella Di Girolamo esperó para contar su testimonio y aseguró que posteriormente esparció "rumores" sobre él para terminar con sus contratos laborales con ayuda de Claudia Di Girolamo.

Este domingo, Cristián Campos se refirió al distanciamiento con sus hijos Antonio y Pedro tras la querella interpuesta por Raffaella Di Girolamo por abuso sexual.

El actor aseguró que Raffaella comenzó a notificar que él había cometido abuso sexual en todos sus lugares de trabajo, los que fueron cortando relaciones laborales con él sin explicación alguna, finalizando con Antonio, quien se dedicaba a dirigir uno de sus monólogos.

El quiebre de Cristián Campos con sus hijos Pedro y Antonio

"Nos preparamos para hacer una próxima temporada, cuando la Raffaella le informa a mi hijo Antonio que no puede trabajar conmigo porque yo la abusé cuando chica. Se demoró 14 años en contarle y le contó cuando nosotros estábamos trabajando juntos en un momento de mucho fiato, de mucha intimidad. Fue a fines del año antepasado", comentó Campos a La Tercera.

Asimismo explicó que al siguiente año siguió trabajando en solitario con su monólogo y llegó con él al Teatro Zoco, sin mucho éxito, debido a que acusó a Claudia Di Girolamo de hablar con el director artístico y decirle que él era un abusador: "Ahí me queda clarísimo que ya no solamente me están amenazando, sino que están obstruyendo directamente mi trabajo".

Por otro lado, el actor señaló que ha hablado con personas "más sabias" y cercanas a él, quienes le han explicado que "es natural, que ellos no tenían otra alternativa".

En esa misma línea, compartió la explicación que le entregaron esas personas: "Me dicen: 'Ellos son millennials, ellos se deben a su tribu'. Esa generación a la que ellos se deben, con la que ellos trabajan, es una generación muy reactiva a todos los temas de género, a la defensa de las minorías. Es la generación que inventó el macho violador".

Además, agregó: "Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión. Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación".

Campos también explicó: "Además, la gran influencia que tiene desde siempre su hermana y sobre todo su madre en ellos. De modo que yo, con esa explicación, me tranquilizo pensando que ellos, de verdad, en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana".

Respecto del día en que ambos se enteraron de la situación, Campos explicó que sus hijos le dijeron: "Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada".

Y en esa misma línea, cuestionó: "Yo no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleseries, yo no soy un especialista en el tema. Ella, sin embargo, es especialista en el tema, ella conocerá los síntomas de una mujer abusada. Pero yo pienso ¿qué síntomas tengo yo de abusador? ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí después de una vida juntos?".

Finalmente, aseguró que el apoyo de Antonio y Pedro a su hermana es inconsistente, describiéndolo como "más testimonial" y "generacional" porque no se han preocupado del bienestar de su hermana pequeña, fruto de la relación entre Campos y Prieto e incluso aseguró que dejaron de tener una relación con ella.

"Ellos, como reacción lógica, deberían proteger a su hermana chica. Esa es la reacción lógica que se me ocurre. O sea, levantar la mano o llamar a mi mujer y decirle: 'María José, ojo, que acabamos de descubrir que Cristián es abusador. Cuida a nuestra hermana'. Es lo lógico. Pero ellos no hacen eso. Ellos hacen todo lo contrario. Se alejan en silencio y nos cancelan a todos, no es consistente", concluyó.