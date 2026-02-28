“¡Ay! Perdón, Rafa”: El chascarro en vivo de Karen Doggenweiler con Rafael Araneda en Viña 2026 - Chilevisión

Los animadores estaban presentando a los ganadores de las competencias del certamen cuando, un movimiento imprevisto, terminó con Araneda golpeándose en la boca con su micrófono.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda protagonizaron un llamativo chascarro en la última noche del Festival de Viña 2026.

En el inicio de la jornada de los animadores presentaron a los ganadores de las competencias internacional y folclórica en su última presentación frente al público de la Quinta Vergara.

“Queremos escucharlos: así ruge la Quinta Vergara para que nos escuchen en todo el mundo”, lanzó Doggenweiler.

“Esta es la energía de los más jóvenes de Chile y Latinoamérica, y también es la noche de los que tenemos un espíritu joven, de los que con la música bailamos y gozamos”, replicó su compañero.

Fue en ese momento en que la animadora del festival quiso hablar para dar paso a la siguiente presentación, momento en que pasó a llevar con su mano el micrófono de Rafael Araneda, quien terminó golpeándose en la boca.

Karen Doggenweiler quiso reparar su error en el momento y se tomó con humor el chascarro y avanzó al tradicional beso para inaugurar la noche.

“¡Ay! Perdón, Rafa. Te voy a dar un beso inmediatamente. Último día, nadie se enoja. De eso se trata, de pasarlo muy bien”, dijo ante su error.