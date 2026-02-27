 “Feliz aniversario”: Chilenos repletan de burlas a Adam Levine en Instagram a 6 años de su show en Viña - Chilevisión
27/02/2026 21:55

“Feliz aniversario”: Chilenos llenan de burlas el Instagram de Adam Levine a 6 años de su show en Viña

El 27 de febrero de 2020, el vocalista de Maroon 5 protagonizó una polémica noche de festival que dejó una cómica tradición entre compatriotas.

Publicado por Catalina Vargas

¡Los chilenos no olvidan! Decenas de personas han llenado de comentarios la última publicación en Instagram de Adam Levine, en el marco de un nuevo aniversario de su visita pasada en el país.

Este viernes se cumplen seis años del recordado show de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar. Un 27 de febrero de 2020, el vocalista subió al escenario molesto y se marchó furioso. Muchos lo calificaron de arrogante. 

Cada edición siguiente, compatriotas rememoraron el momento dirigiéndose a la sección de comentarios de publicaciones hechas por colegas de Levine, donde colaboran con él. Esto porque la suya está desactivada.

Este año no fue la excepción, pues múltiples usuarios volvieron a mostrar su descontento con el actuar del cantante en la polémica presentación de Viña.

Pese a que el cantante tiene bloqueada la opción de comentarios en sus fotos, cada publicación en colaboración con otra cuenta es pasto seco para las reacciones.

Mensajes irónicos, recetas, insultos, fueron algunos de los comentarios que dejaron los chilenos. Esta vez, en un anuncio de un nuevo jurado en el programa The Voice, donde participa el intérprete de 'She Will Be Love'.

Revisa acá los mensajes dirigidos a Adam Levine

