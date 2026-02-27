 La potente reflexión de Piare con Pe tras conquistar al monstruo en Viña 2026: “Los sueños se cumplen...” - Chilevisión
27/02/2026 09:19

La potente reflexión de Piare con Pe tras conquistar al monstruo en Viña 2026: “Los sueños se cumplen...”

La comediante Piare con Pe fue la encargada de hacer reír a la Quinta Vergara durante la noche de este jueves, con una rutina que logró conquistar al "monstruo". La oriunda de Puente Alto aseguró que "me daba nervios porque tenían muchas expectativas conmigo". Piare confesó que fue un buen show y que se mantiene entusiasta sobre su futuro en el rubro del humor. "Los sueños se cumplen, pero no de brazos cruzados. Tengo 42 años, y los cambios reales en mi vida los empecé a hacer cuando tenía 38. Nunca es tarde", aseguró.

