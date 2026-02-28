“Una jugada chueca”: Comediante acusó a Joche Vidal de copiar sketch de su rutina y él contestó - Chilevisión

A través de un video que publicó en Instagram, Sebastián Parra aseguró que el humorista que debutó hace unos días en el Festival de Comedia plagió un segmento que él venía mostrando hace años en sus rutinas.

El comediante Sebastián Parra acusó a su homólogo Joche Vidal, ganador de Got Talent Chile, de copiar uno de sus sketchs para ocuparlo en un rutina que presentó en el Festival de Comedia de Chilevisión.

A través de redes sociales, señaló que no quería hacer la acusación sin antes tener la opinión de sus seguidores, por lo que mostró un video tanto de su rutina como la de Vidal para que hicieran la respectiva comparación.

El momento en cuestión es una escena donde simula estar cansado sobre el escenario y posteriormente se retira al backstage. En eso aparece un doble chileno de Bad Bunny para decirle que debía cumplir con el público y creer en sí mismo.

Vale destacar que Parra señaló que ambos trabajaron juntos en años anteriores. Aunque hubo un distanciamiento, aclaró que Vidal tuvo la oportunidad de ver el segmento en varias ocasiones.

"Honestamente solo me siento muy pasado a llevar y creo que por lo menos es justo plantear un debate con respecto a algo que yo considero una jugada chueca. Estoy dispuesto a aceptar si es que la mayoría considera que estoy exagerando", expresó.

"¿Y si no hubiese visto su rutina y me pongo a viajar y hacer shows?", preguntó en la red social. "¿E incluyo el rap del gato, mi salida y el video para recordarlo? ¿Tengo que bancar que me digan que el que está copiando soy yo?".



Joche Vidal contestó y ofreció disculpas a Parra

Tras la publicación del video, que supera las 520 mil reproducciones, Joche Vidal contestó a la acusación al publicar un registro en su cuenta de Instagram donde respondió directamente a su colega.

"Quiero pedir disculpas al Seba, a todo su equipo, a la gente que lo sigue, si se vio afectada por esto. La verdad nunca fue a conciencia lo similar que hay en los videos, yo asumo hay un similar en los videos, la búsqueda nunca fue copiarle ni nada de eso", reconoció.

"Él está en todo su derecho a sentirse pasado a llevar, por eso insisto en las disculpas, pero yo no busqué copiarle nada, se dieron situaciones las cuales terminaron en ese video", continuó.

Vidal finalizó y recalcó sus disculpas al humorista: "Insisto mi disculpa (...) No es mi forma de trabajo la copia ni algo así, es una situación que hay que aclarar y quien se vea pasado a llevar, insisto mi disculpa".