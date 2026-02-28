 Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro - Chilevisión
28/02/2026 10:32

Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a 35,46 kilómetros al oeste de La Serena, en la región de Coquimbo.

Publicado por Josefina Vera

Un sismo de 4,3 sacudió este sábado 28 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Coquimbo. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:44 horas y se localizó a 35,46 kilómetros al oeste de La Serena.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

