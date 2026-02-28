“Por esos niños que nadie se acuerda”: El mensaje de Pablo Chill-E tras triunfar en Viña 2026 - Chilevisión

El artista urbano fue sorprendido con la presencia de su hermana, quien le entregó su Gaviota de Oro en la Quinta Vergara.

La última noche del Festival de Viña 2026 contó con la presencia del cantante urbano Pablo Chil-E, quien no solo fue jurado de la competencia internacional, sino que también tuvo su espacio en el escenario de la Quinta Vergara y se llevó dos gaviotas.

Haciendo un recorrido por sus canciones más conocidas, el artista tuvo un show en compañía de importantes voces del género, entre ellos el español Yung Beef, Julianno Sosa y Bryartz, además de una intervención de chinchineros.

Asimismo, Pablo pidió un momento de silencio su amigo y colega fallecido, Galee Galee. "Siempre te voy a extrañar", comentó el referente del trap chileno.

El emotivo mensaje de Pablo Chill-E a los niños

Tras obtener la Gaviota de Oro, de manos de su hermana Javiera, el artista pidió un momento para leer un pequeño discurso que tenía preparado.

"Si pensaban que iba a decir algo polémico o de política, no va a ser el caso. Porque a pesar de que les digan las cosas, la mayoría no entienden, o prefieren hacerse los locos", partió diciendo.

Con cariño a su familia, agregó: "Un abrazo con mucho cariño a mi papi Roberto y mi mami María, mi mami Lily, los amo mucho; estoy aquí por ustedes. Todas esas veces que veíamos el festival ahí sentaditos comiendo picadillo, esto es para ustedes, para todos los familiares y amigos que me están viendo".

"Sobre todo, para todas las residencias y hogares de menores, especialmente la Ciudad del Niño de Hualpén, el Carlos Antúnez de Providencia y el San Pedro Armengol de Recoleta, que ya no existe, al igual que va a dejar de existir el de Hualpén por la venta de terrenos a inmobiliarias", añadió.

Siguiendo con los hogares de niños, continuó: "En este mundo hay muchos que prefieren la plata antes que preocuparse de proteger las niñeces. Ahí empeiza la real problemática de la drogadicción y la delincuencia juvenil de la que todos somos testigos".

"Por esos niños que nadie se acuerda, yo siempre me acuerdo de ustedes y siempre tendrán un lugar en mi corazón y mi mente. Estos premios son para ustedes. Pa’ toda la gente que me apoya desde cero. Persigan sus sueños. Atentamente, Pablo Acevedo Leiva. Pablo Chill-E", cerró.