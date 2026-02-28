 “Por esos niños que nadie se acuerda”: El mensaje de Pablo Chill-E tras triunfar en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/02/2026 07:50

“Por esos niños que nadie se acuerda”: El mensaje de Pablo Chill-E tras triunfar en Viña 2026

El artista urbano fue sorprendido con la presencia de su hermana, quien le entregó su Gaviota de Oro en la Quinta Vergara.

Publicado por Josefina Vera

La última noche del Festival de Viña 2026 contó con la presencia del cantante urbano Pablo Chil-E, quien no solo fue jurado de la competencia internacional, sino que también tuvo su espacio en el escenario de la Quinta Vergara y se llevó dos gaviotas.

Haciendo un recorrido por sus canciones más conocidas, el artista tuvo un show en compañía de importantes voces del género, entre ellos el español Yung Beef, Julianno Sosa y Bryartz, además de una intervención de chinchineros.

Asimismo, Pablo pidió un momento de silencio su amigo y colega fallecido, Galee Galee. "Siempre te voy a extrañar", comentó el referente del trap chileno.

El emotivo mensaje de Pablo Chill-E a los niños

Tras obtener la Gaviota de Oro, de manos de su hermana Javiera, el artista pidió un momento para leer un pequeño discurso que tenía preparado.

"Si pensaban que iba a decir algo polémico o de política, no va a ser el caso. Porque a pesar de que les digan las cosas, la mayoría no entienden, o prefieren hacerse los locos", partió diciendo.

Con cariño a su familia, agregó: "Un abrazo con mucho cariño a mi papi Roberto y mi mami María, mi mami Lily, los amo mucho; estoy aquí por ustedes. Todas esas veces que veíamos el festival ahí sentaditos comiendo picadillo, esto es para ustedes, para todos los familiares y amigos que me están viendo".

"Sobre todo, para todas las residencias y hogares de menores, especialmente la Ciudad del Niño de Hualpén, el Carlos Antúnez de Providencia y el San Pedro Armengol de Recoleta, que ya no existe, al igual que va a dejar de existir el de Hualpén por la venta de terrenos a inmobiliarias", añadió.

Siguiendo con los hogares de niños, continuó: "En este mundo hay muchos que prefieren la plata antes que preocuparse de proteger las niñeces. Ahí empeiza la real problemática de la drogadicción y la delincuencia juvenil de la que todos somos testigos".

"Por esos niños que nadie se acuerda, yo siempre me acuerdo de ustedes y siempre tendrán un lugar en mi corazón y mi mente. Estos premios son para ustedes. Pa’ toda la gente que me apoya desde cero. Persigan sus sueños. Atentamente, Pablo Acevedo Leiva. Pablo Chill-E", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

Lo último

Lo más visto

Video | Registran intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en conocida fiesta en Viña

Los involucrados debieron ser separados para no llegar a los golpes en medio de todos los participantes de la Bresh.

28/02/2026

“Una jugada chueca”: Comediante acusó a Joche Vidal de copiar sketch de su rutina y él contestó

A través de un video que publicó en Instagram, Sebastián Parra aseguró que el humorista que debutó hace unos días en el Festival de Comedia plagió un segmento que él venía mostrando hace años en sus rutinas.

28/02/2026

Quién fue Galee Galee, el chileno al que Pablo Chill-E le dedicó un minuto de silencio en Viña 2026

Con un mural dedicado a sus amigos fallecidos, Pablo Chill-E homenajeó a sus colegas de la música urbana chilena.

28/02/2026

“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

28/02/2026