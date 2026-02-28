Confirman nueva víctima fatal por explosión en Renca: Ocho personas siguen hospitalizadas - Chilevisión

La subsecretaría de Redes Asistenciales detalló que cuatro personas permanecen con riesgo vital.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este sábado una nueva persona fallecida producto de la explosión de un camión de gas en Renca, Región Metropolitana. Con esto ya son 13 las víctimas fatales de la tragedia.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS", informó la entidad en un comunicado.

"En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida", añadieron.

Aún hay 8 personas hospitalizadas

En la misiva, la subsecretaría dependiente del Ministerio de Salud informó que otras ocho personas se mantienen hospitalizadas a consecuencia de este accidente.

"Cuatro de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que el resto de los pacientes se encuentran en cuidados intermedios", puntualizó la repartición.

De acuerdo con la Subsecretaría, los pacientes que están tratamientos se encuentran distribuidos en los siguientes recintos: