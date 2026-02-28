 Confirman nueva víctima fatal por explosión en Renca: Ocho personas siguen hospitalizadas - Chilevisión
Minuto a minuto
Cancillería expresa preocupación ante “escalada militar” en Medio Oriente y toma contacto con embajadas Confirman nueva víctima fatal por explosión en Renca: Ocho personas siguen hospitalizadas Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/02/2026 13:58

Confirman nueva víctima fatal por explosión en Renca: Ocho personas siguen hospitalizadas

La subsecretaría de Redes Asistenciales detalló que cuatro personas permanecen con riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este sábado una nueva persona fallecida producto de la explosión de un camión de gas en Renca, Región Metropolitana. Con esto ya son 13 las víctimas fatales de la tragedia.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS", informó la entidad en un comunicado.

"En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida", añadieron.

Aún hay 8 personas hospitalizadas

En la misiva, la subsecretaría dependiente del Ministerio de Salud informó que otras ocho personas se mantienen hospitalizadas a consecuencia de este accidente.

"Cuatro de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que el resto de los pacientes se encuentran en cuidados intermedios", puntualizó la repartición.

De acuerdo con la Subsecretaría, los pacientes que están tratamientos se encuentran distribuidos en los siguientes recintos:

    • 3 pacientes en la Mutual de Seguridad.
    • 3 pacientes en el Hospital del Trabajador (ACHS).
    • 2 pacientes en la Clínica Indisa.
       
Publicidad

Destacamos

Noticias

Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios

Lo último

Lo más visto

“La familia favorita de Chile”: Conocida pareja se comprometió durante última noche del Festival de Viña

Con unas emotivas fotografías la pareja agradeció los mensajes de felicitaciones que les han llegado tras la propuesta en vivo.

28/02/2026

Video | Registran intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en conocida fiesta en Viña

Los involucrados debieron ser separados para no llegar a los golpes en medio de todos los participantes de la Bresh.

28/02/2026

“Una jugada chueca”: Comediante acusó a Joche Vidal de copiar sketch de su rutina y él contestó

A través de un video que publicó en Instagram, Sebastián Parra aseguró que el humorista que debutó hace unos días en el Festival de Comedia plagió un segmento que él venía mostrando hace años en sus rutinas.

28/02/2026

“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

28/02/2026