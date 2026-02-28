 Beca Presidente de la República 2026: Cómo postular a los $431.588 anuales y cuál es el plazo límite - Chilevisión
28/02/2026 12:09

Beca Presidente de la República 2026: Cómo postular a los $431.588 anuales y cuál es el plazo límite

Si pasaste de curso con un promedio igual o superior a 6.0, podrías recibir este beneficio. Mira a continuación todos los requisitos para la beca.

Publicado por Josefina Vera

Ya se encuentran abiertas las postulaciones para la beca Presidente de la República, un beneficio económico para estudiantes de enseñanza media que tengan buenas notas y pertenezcan al 40% en el Registro Social de Hogares (RSH).

$431.588 (6,2 UTM) es el monto total destinado a los beneficiarios, el cual se divide en 10 cuotas y se te transfiere mensualmente en la Cuenta RUT.

Cómo postular a la Beca Presidente de la República

A continuación te enseñamos cómo postular a la Beca Presidente de la República en cinco simples pasos:

  1. Acceder al sitio web de Junaeb o haciendo clic aquí.
  2. Rellenar con tus datos personales.
  3. Espera el mail de confirmación con tu usuario y clave provisoria.
  4. Haz click en el link del mail y cambia la contraseña por una que recuerdes.
  5. Ingresa tu RUT y contraseña, y sigue las instrucciones.

La inscripción para este aporte monetario estará disponible hasta las 12:00 horas del 31 de marzo. Respecto a los resultados de esta beca, el primer anuncio se dara el 8 de mayo.

Requisitos para la Beca Presidente de la República

Las principales condiciones para postular a este aporte económico, son:

  • Ser estudiante de 1°, 2°, 3° o 4° medio en un establecimiento reconocido por el Estado. 
  • Haber pasado de curso con un promedio 6.0 o superior.
  • Ser parte del tramo del 40% en el Registro Social de Hogares (RSH) y tener este último actualizado.
