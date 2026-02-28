 Nuevo teleférico del Cerro San Cristóbal: Cómo registrarse para viajar gratis durante la marcha blanca - Chilevisión
28/02/2026 14:41

Nuevo teleférico del Cerro San Cristóbal: Cómo registrarse para viajar gratis durante la marcha blanca

El trazado considera las estaciones Zoológico y Manuel Foster, uniendo estos hitos del Parque Metropolitano.

Publicado por CHV Noticias

A partir del martes 3 de marzo comienza la etapa de marcha blanca del nuevo Teleférico Pío Nono en el Cerro San Cristóbal, que nació con el objetivo de ampliar la conectividad y la experiencia turística en el parque.

Esta nueva ruta contempla dos estaciones: Zoológico y Manuel Foster, conectando puntos estratégicos del Parque Metropolitano como el Zoo Nacional, Observatorio Manuel Foster y todos los atractivos que rodean la cumbre del cerro. 

¿Cómo participar de la marcha blanca del teleférico?

Según la organización del Parque Metropolitano, esta marcha blanca permitirá a la comunidad conocer esta nueva infraestructura y vivir la experiencia antes de su apertura definitiva. 

Para inscribirte en la marcha blanca de Teleférico Pío Nono debes hacer click aquí y completar el formulario con algunos datos personales, como nombre, apellido y correo electrónico. También puedes presionar la imagen a continuación.

Así es el nuevo teleférico de Santiago

El sistema cuenta con 24 cabinas, cada una para 8 personas, y un recorrido total de 1 kilómetro, que se realiza en aproximadamente 7 minutos, ofreciendo vistas panorámicas privilegiadas de Santiago, la Cordillera de los Andes y el entorno natural del cerro.

Con esta nueva ruta, que se suma a la clásica ruta Pedro de Valdivia, Teleférico Santiago "continúa consolidándose como el principal atractivo turístico de la capital", integrando historia, paisaje y naturaleza en un solo recorrido.

Los pasajeros podrán combinar viajes en ambas rutas de Teleférico Santiago, además de tener opciones de tickets que inlcuyen Funicular y Buses Panorámicos para vivir una experiencia completa recorriendo el Cerro San Cristóbal.  

