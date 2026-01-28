Concejo de Providencia aprueba regreso de monumento al general Baquedano a Plaza Italia - Chilevisión

La escultura de bronce fue retirada en marzo de 2021 por orden del Consejo de Monumentos Nacionales, luego de sufrir daños estructurales, incendios y rayados durante el estallido social.

El concejo municipal de Providencia resolvió aprobar el regreso de la estatua del general Manuel Baquedano a la plaza que lleva su nombre, ahora ubicada en una gran explanada en el límite con la comuna de Santiago.

El alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, declaró que la idea es que el monumento sea restablecido antes del próximo 11 de marzo, día en que asumirá el presidente electo José Antonio Kast.

“La idea de esta restauración es el triunfo de la razón por encima de la violencia (...) la democracia no es el triunfo de una tribu por encima de otra, sino la convivencia de las distintas tribus”, expresó el jefe comunal.

Tras la sesión celebrada ayer martes, ahora, este miércoles el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) deberá votar si aprueba o no el traslado, lo que sellará el destino definitivo de la estatua.

Mientras tanto, a la espera de la deliberación del organismo del Estado, Bellolio detalló que otro de los planes contemplados es la restauración del plinto, que es la base de piedra que alberga al monumento.

Según detalló, la estructura todavía presenta daños y espera reponer las placas y bronces originales para devolver su valor histórico. Ese mismo sector compartirá protagonismo con un homenaje a Gabriela Mistral que se encuentra en construcción.