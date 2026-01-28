 Concejo de Providencia aprueba regreso de monumento al general Baquedano a Plaza Italia - Chilevisión
Minuto a minuto
Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo Nueve personas se encuentran extraviadas en el cerro El Carbón tras salirse de ruta principal Metro de Santiago informa normalización del servicio tras emergencia en Línea 2: Estaciones fueron reabiertas Pdte. Boric visita zonas afectadas por incendios y hace recomendaciones para evitar propagar el fuego Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 15:55

Concejo de Providencia aprueba regreso de monumento al general Baquedano a Plaza Italia

La escultura de bronce fue retirada en marzo de 2021 por orden del Consejo de Monumentos Nacionales, luego de sufrir daños estructurales, incendios y rayados durante el estallido social.

Publicado por CHV Noticias

El concejo municipal de Providencia resolvió aprobar el regreso de la estatua del general Manuel Baquedano a la plaza que lleva su nombre, ahora ubicada en una gran explanada en el límite con la comuna de Santiago.

El alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, declaró que la idea es que el monumento sea restablecido antes del próximo 11 de marzo, día en que asumirá el presidente electo José Antonio Kast.

“La idea de esta restauración es el triunfo de la razón por encima de la violencia (...) la democracia no es el triunfo de una tribu por encima de otra, sino la convivencia de las distintas tribus”, expresó el jefe comunal.

Tras la sesión celebrada ayer martes, ahora, este miércoles el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) deberá votar si aprueba o no el traslado, lo que sellará el destino definitivo de la estatua.

Mientras tanto, a la espera de la deliberación del organismo del Estado, Bellolio detalló que otro de los planes contemplados es la restauración del plinto, que es la base de piedra que alberga al monumento. 

Según detalló, la estructura todavía presenta daños y espera reponer las placas y bronces originales para devolver su valor histórico. Ese mismo sector compartirá protagonismo con un homenaje a Gabriela Mistral que se encuentra en construcción.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026