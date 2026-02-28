Escalada en Medio Oriente: Lo que se sabe de los ataques a Irán y la muerte de Alí Jamenei - Chilevisión

Media Luna Roja confirmó que los ataques en Irán han cobrado la vida de 201 personas y 747 permanecen con heridas de diversa gravedad.

Durante la jornada de este sábado, se ha producido una fuerte escalada militar en Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel hacia múltiples territorios de Irán, incluida la capital Teherán.

Como respuesta, las fuerzas de Irán han atacado bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Además, de una oleada de misiles y drones explosivos hacia Israel.

De acuerdo a declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la ofensiva busca debilitar y eventualmente derrocar al régimen de los ayatolás de Irán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la operación pretende "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní y defender la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Esto ante la posibilidad de que Irán posea armamento de alcance nuclear.

Actualizado: Lo que se sabe de los ataques a Irán y la posterior represalia

Durante un punto de prensa, Netanyahu aseguró que "hemos apuntado al lugar donde se encontraba Alí Jamenei", calificando que el líder supremo iraní era el "arquitecto del plan para destruir Israel, pero que este plan fue destruido por completo".

18:27 horas: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras los bombardeos perpetrados por EEUU e Israel sobre Irán este sábado.

A través de su red social Truth Social, el mandatario señaló que "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto".

Agregando que "esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios".

Una fotografía desde la oficina del primer ministro israelí sosteniendo una llamada telefónica junto a un libro de aliados en guerra:

Esta noticia se encuentra en desarrollo...