AHORA | Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei - Chilevisión

Reportes desde Israel señalaron anteriormente que la máxima autoridad política y religiosa de Irán fue asesinada durante los bombardeos realizados este sábado.

Durante las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras los bombardeos perpetrados por EEUU e Israel sobre Irán este sábado.

A través de su red social Truth Social, el mandatario señaló que "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto".

Agregando que "esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios".

Cabe precisar que horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que había “crecientes señales” de que Jameneí no estaba vivo.

En la misma línea, Netanyahu había señalado que "hemos apuntado al lugar donde se encontraba Alí Jamenei", calificando que el líder supremo iraní era el "arquitecto del plan para destruir Israel, pero que este plan fue destruido por completo".

Quién es Alí Jamenei, el líder supremo de Irán

Alí Jamenei es el líder supremo de Irán desde 1989 y la máxima autoridad política y religiosa del país. Al mismo tiempo, es una figura clave del sistema instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Fue el tercer presidente de Irán entre los años 1981 y 1989. Tras la muerte del ayatolá Ruholá Jomeini, fue designado como su sucesor y, a más de 37 años, se convirtió en el jefe de Estado que más tiempo ha estado en el cargo en Medio Oriente y el segundo líder iraní con más tiempo en el cargo de los últimos dos siglos.

Su liderazgo se caracteriza por una línea conservadora en política interna y externa.

Durante los últimos dos meses, Irán y su régimen han enfrentado múltiples protestas sociales producto de la alta inflación y la compleja situación económica que vive el país. Dichas manifestaciones dejaron más de tres mil muertos.

En desarrollo...