Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jamanei tras ataques de Israel y EEUU - Chilevisión

La televisión estatal iraní confirmó su muerte durante ataques nocturnos, mientras Washington celebró el hecho y lo calificó como un acto de justicia internacional.

Durante la noche de este sábado, la prensa y televisión estatal de Irán confirmó la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras los bombardeos de EEUU e Israel.

La noticia había sido confirmada anteriormente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró en horas de esta tarde que "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto".

En la misma línea, el mandatario norteamericano agregó que "esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios".

Washington sostuvo que la ofensiva responde a años de tensiones, acusaciones de violencia internacional y ataques atribuidos al aparato de poder iraní. Las declaraciones de la Casa Blanca elevan el tono del conflicto y anticipan posibles reacciones en la región.

La muerte del máximo líder religioso y político iraní abre ahora un escenario incierto sobre la sucesión del poder en el país y el impacto que esto tendrá en la estabilidad de Medio Oriente y la seguridad global.

Quién era Alí Jamenei, el líder supremo de Irán

Alí Jamenei fue el líder supremo de Irán desde 1989 y la máxima autoridad política y religiosa del país. Al mismo tiempo,se convirtió en una figura clave del sistema instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Fue el tercer presidente de Irán entre los años 1981 y 1989. Tras la muerte del ayatolá Ruholá Jomeini, fue designado como su sucesor y, a más de 37 años, se convirtió en el jefe de Estado que más tiempo ha estado en el cargo en Medio Oriente y el segundo líder iraní con más tiempo en el cargo de los últimos dos siglos.

Su liderazgo se caracterizó por una línea conservadora en política interna y externa.

En desarrollo...