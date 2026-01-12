 “Se va un compañero de vida”: Así fue el emotivo homenaje de Primer Plano a Andrés Caniulef - Chilevisión
12/01/2026 08:02

“Se va un compañero de vida”: Así fue el emotivo homenaje de Primer Plano a Andrés Caniulef

Al comienzo del capítulo de este domingo, Julio César Rodríguez dedicó sentidas palabras para el comunicador, quien falleció el pasado viernes.

Primer Plano rindió un emotivo homenaje al periodista Andrés Caniulef, quien falleció el pasado viernes a los 48 años.

Al comienzo del capítulo de este domingo, Julio César Rodríguez dedicó sentidas palabras para el comunicador, que también formó parte del panel del estelar en algún momento de su carrera.

"Muy tristes porque se va un compañero de trabajo, un compañero de vida para muchos. Un hijo, un hermano, una pareja, un periodista que por muchos lo acompañó a usted en sus casas, así como a nosotros en varios programas de televisión", partió diciendo el conductor del espacio.

Las sentidas palabras de JC Rodríguez a Andrés Caniulef

El animador también recordó los momentos en que trabajaron juntos en televisión: "Hace ya 15 años conocí mejor a Andrés Caniulef, formaba parte del equipo que empezó el matinal Bienvenidos junto a Daniel Matamala, Tonka Tomicic y Martín Cárcamo".

"Nos tocó compartir bastante tiempo y conocerlo bien, con sus grandezas y pequeñeces, sus lados luminosos y oscuros, pero lo más importante de Andrés es que le gustaba comunicar, era su pasión por el periodismo", agregó. 

El estelar de Chilevisión dedicó parte del capítulo a repasar la trayectoria del periodista, con anécdotas de sus panelistas y un móvil en directo desde la capilla donde está siendo velado en San Bernardo.

Revisa el momento acá:

