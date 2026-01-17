“Está un poquito gagá”: Daniel Fuenzalida arremete contra Jordi Castell por crítica tras muerte de Andrés Caniulef - Chilevisión

El animador respondió al emplazamiento que hizo el fotógrafo en contra de figuras de la televisión tras el fallecimiento de periodista y lamentó el contexto en que fueron realizadas.

Daniel Fuenzalida respondió a las críticas realizadas por Jordi Castell a raíz de la muerte de Andrés Caniulef y aseguró que estaban fuera de lugar.

El fotógrafo lanzó un comentario contra el ex “Huevo”, luego de que este último fuera noticia por costear los gastos funerarios del fallecido periodista de espectáculos y en su cuenta de TikTok puso el foco en otros apoyos que, según señaló, no habrían sido visibilizados: “¿Quién pagó las rehabilitaciones del periodista? Porque hubo tanta gente, como compañeras de universidad, que de manera silenciosa pagaron”.

En la misma línea, comparó la situación con otros gestos que se habrían realizado de manera privada. “¿Por qué ellos tuvieron que hacerlo? Porque se cotizó en el centro de rehabilitación de otro animador, que al parecer tiene o tuvo adicciones, y había cobrado millones; el mismo animador que pagó el funeral, y nadie cuenta esto”, criticó.

Ante eso, el animador tomó la palabra y no ocultó su molestia ante lo expresado, apuntando a que el contexto no era el aduecuado para plantear su opinión.

“Ni siquiera da para comentar algo. No tengo respuesta. Yo creo que se da en un contexto que hay una desubicación tan, tan grande”, lanzó en conversación con La Cuarta.

En ese sentido, argumentó que “estamos hablando de una persona que falleció, una persona que uno la puede haber conocido menos o más, una persona del medio, y si no fuera del medio, cuando hay de por medio familias que están sufriendo, cuando hay una persona que está fallecida hace pocos días y se entra en esta dinámica, creo que es de una falta de respeto, una falta de educación, de una falta de tino”.

Daniel Fuenzalida respondió con dureza a Jordi Castell

El animador continuó con su cuestionamiento a Jordi Castell y señaló que “voy a utilizar una palabra que quizás Jordi también la ha utilizado. Yo creo que yo no le puedo hacer caso a personas que creo, opinión absolutamente personal, que está un poquito gagá”.

“Yo creo que fue fuera de lugar. No me voy a hacer cargo de eso, al contrario, sé que con estas declaraciones puedo tener un titular y puedo tener polémica, pero yo creo que a personas como él hay que pararle el carro porque ya viene hace rato denostando a harta gente”, finalizó.