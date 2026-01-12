 “Nivel de hipocresía…”: Jordi Castell criticó reacciones de famosos tras muerte de Andrés Caniulef - Chilevisión
12/01/2026 08:01

“Nivel de hipocresía...”: Jordi Castell barrió con reacciones de famosos tras muerte de Andrés Caniulef

El fotógrafo arremetió contra rostros del espectáculo que han dedicado palabras para el fallecido periodista. "Es un morbo que me parece bien decadente", apuntó.

Jordi Castell arremetió contra las reacciones de algunos famosos tras la muerte del periodista Andrés Caniulef, quien falleció el pasado viernes a los 48 años.

A través de un video en TikTok, el fotógrafo partió apuntando al "nivel de hipocresía de la gente que trabaja en televisión, ensalzando cada vez que se muere un muerto, porque no hay muerto malo".

"Un ícono del espectáculo, un periodista que le ganó a la vida y alcanzó sus sueños, ¿se lo dijeron alguna vez en su cara? ¿Lo reconocieron como buen periodista?", cuestionó después.

El descargo de Jordi Castell por reacciones tras muerte de Andrés Caniulef

En esa misma línea, Castell sostuvo que "lo único que he visto estos días es un loop de imágenes donde lo sacaban del clóset en forma obligatoria, se burlaban de su condición de VIH, ¿hay alguien que le haya ofrecido trabajo estable como un verdadero ícono del espectáculo?".

"¿Los valores dónde están? Porque aquí todos se llenan la boca hablando cosas lindas, pero en el fondo es un morbo que me parece bien decadente, lo digo a título muy personal", agregó.

"Hay dos padres que están enterrando a un hijo, un poquitito de respeto por ellos por último", remató el comunicador.

Cabe recordar que Andrés Caniulef falleció el pasado viernes producto de un paro cardiaco en su domicilio. Luego de su muerte, varios rostros de la TV han destacado su rol en el periodismo de espectáculo con emotivos mensajes en redes sociales.

