 “Absolutamente obsesionado”: José Miguel Villouta confirmó acusaciones de Jordi Castell - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Con o sin pasas? Definen cuál es la mejor empanada de Santiago 2025 “Se me fue encima y me golpeó”: Periodista Héctor Velis-Meza sufrió violento ataque en Barrio Lastarria Evelyn Matthei busca frenar pérdidas de respaldos y llama a colaboradores de Sebastián Piñera Muere Luisa Riveros, histórica dirigenta que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/08/2025 14:41

“Absolutamente obsesionado”: José Miguel Villouta confirmó acusaciones de Jordi Castell

El fotógrafo había comentado que hace años terminó poniendo una orden de alejamiento en contra de Villouta, quien tenía conductas que catalogó como "psicopáticas".

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, José Miguel Villouta se refirió a los dichos de Jordi Castell y no solo confirmó el fugaz romance que ambos vivieron hace 25 años, sino que también admitió haber tenido conductas "obsesivas".

El fotógrafo estuvo en el podcast "Quién es 1" de Pablo Candia, donde confirmó que tuvo una relación de dos meses con Villouta, pero tras una serie de conductas "psicopáticas", decidió poner una orden de alejamiento. 

¿Qué dijo José Miguel Villouta?

"No tengo nada bueno que decir de él, le deseo lo mejor, que le vaya bien. Ojalá tenga controlados todos los excesos", explicó Jordi, quien detalló una serie de hechos que lo llevaron a poner dicha orden de alejamiento.

Además, explicó: "Me sentí vulnerable. En esa época vivía en la plaza Las Lilas, en un edificio viejo que no tenía conserje, y sentir en algún minuto que podía ser un poco violento, que alguien me hubiera estado esperando toda la tarde".

Al respecto, en su cuenta de Instagram, Villouta señaló: "¿Obsesionado con el Jordi? No tengo nada que decir, absolutamente obsesionado, obsesionado, pero así, harto. Desde que era cabro chico, onda... 17, ponte tú".

El periodista explicó que vio por primera vez a Castell en las oficinas de un conocido diario nacional, y la atracción que sintió "era super heavy", admitió: "Éramos del mismo grupo de amigos y yo no podía hablar cuando él estaba, obsesionado a ca...".

"Cuando terminamos yo después como que me arrepentí, traté de pedirle perdón y onda, bicicleta afuera de la casa, rosas afuera de la casa, regalos: '¡Jordi, habla conmigo, por favor!', así de obsesionado", comentó José Miguel.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia

Kevin Olguín y su pareja, identificada con las iniciales K.P.R.H., fueron impactados por más de 20 disparos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

30/08/2025

“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025