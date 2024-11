Sin filtro: Jordi Castell lanzó ácido comentario sobre Tonka Tomicic y Parived - Chilevisión

En conversación con Roberto Cox, el fotógrafo detalló lo mucho que le cuesta comprender el comportamiento de Tonka Tomicic durante su relación con Marco Antonio López.

Jordi Castell reveló la dura opinión que tiene sobre la relación que tuvo Tonka Tomicic con Marco Antonio López, Parived, durante más de 20 años.

Buscando entender cómo es que la animadora accedió a tantas situaciones mientras estaba en pareja, Castell se fundió en una reflexión con Roberto Cox sobre qué tanto se entrega por amor.

¿Qué dijo Jordi Castell sobre Tonka y Parived?

Durante su visita al podcast Nada que perder, Jordi partió declarando que Parived es "un siútico que habla spanglish pésimo. Si te las quieres dar de bilingüe, pronuncia bien...".

En este sentido, agregó: "Yo creo que aquí hubo un exceso de aspiración que se envició en una espiral de malas decisiones y de ‘¿cómo tan hueo...?'".

Ante esto, Cox cuestionó si es que existía la posibilidad de que Tonka se haya dejado llevar por sus sentimientos hacia su ex pareja. "No, yo creo que aquí es algo más intelectual… una carencia intelectual. Porque hay que ser muy hue…", respondió el fotógrafo.

"Yo creo que aquí o la engatusaron o le dieron burundanga o pasó algo, pero no puede una persona tomar tantas decisiones erráticas", reflexionó sobre Tomicic.

Abriendo la posibilidad de que el dinero fue lo que movió a los participantes de esta relación, Roberto aseguró: "el amor causa todo eso, una mujer o un hombre enamorado a veces entrega todo eso pensando que va a durar para toda la vida y de repente las cosas fallan".

Manteniéndose incrédulo al respecto, Castell zanjó en que para él es difícil de creer esto. "Yo igual traté por amor, hubo hartas cosas que la gente hace (...) es que a mí me cuesta entender la falta de lucidez de la gente", indicó.

Dando a conocer que no es amigo de Tonka, pero que respeta su carrera, Jordi cerró diciendo: "Creo que aquí hay algo de no trabajo, de no cultivar el intelectual. Gente que se desborda y se va para cualquier parte, menos para el lado sensato".