 “Fracaso de vida estrepitoso”: Villouta refuta duros dichos de su excolega Carolina Urrejola - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/08/2025 16:54

“Fracaso de vida estrepitoso”: Villouta refuta duros dichos de su excolega Carolina Urrejola

El periodista apuntó a su excompañera por los dichos que dio en Primer Plano en medio de su conflicto con Natalia Valdebenito.

Publicado por CHV Noticias

Tras la pelea mediática que protagonizó con Natalia Valdebenito, José Miguel Villouta arremetió en contra de Carolina Urrejola

El periodista respondió a los dichos que hizo su colega en Primer Plano, donde fue consultada por el conflicto del comunicador, luego de que acusara que la comediante se encargó de "destruir" su carrera de más de dos décadas en televisión.

Lamento que una persona adulta le eche la culpa a otra de un fracaso de vida tan estrepitoso. Creo que también hay que responsabilizarse de las propias acciones”, señaló la periodista en el estelar de Chilevisión.

Villouta en contra de Carolina Urrejola

José Miguel Villouta fue consultado por esas declaraciones y apuntó en contra de su excolega en Qué te lo digo. 

“Lo único que puedo decir, es que cuidar a mi viejo (...) bañarlo, quererlo, defenderlo cuando a mis hermanas se les olvidaba que tenía una enfermedad mental (...) y ahora estar con mi vieja y cuidarla, no es un fracaso estrepitoso de vida”, señaló. 

Por otra parte apuntó a su excompañera asegurando que hay varias lecturas erradas que está teniendo Carola Urrejola respecto a la realidad. Si es así como interpreta la vida de las personas que formaron parte de su pasado laboral, me imagino cómo serán sus lecturas respecto de la política”.

“Yo le iba a pedir disculpas respecto a un par de cosas en las que sentía que había errado, pero después de esa cuña (en Primer Plano), no lo hice”, cerró. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben dinero por años cotizados: Revisa si cumples con requisitos del beneficio

Lo último

Lo más visto

Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados

El organismo informó que la empresa desembolsará $980 millones que irán en beneficio de 34 mil personas divididas en dos grupos.

06/08/2025

“Fracaso de vida estrepitoso”: Villouta refuta duros dichos de su excolega Carolina Urrejola

El periodista apuntó a su excompañera por los dichos que dio en Primer Plano en medio de su conflicto con Natalia Valdebenito.

06/08/2025

“Yo era el olor”: Kika Silva contó vergonzosa anécdota del inicio de su relación con Gonzalo Valenzuela

La comunicadora reveló un íntimo momento que vivió con el actor en los primeros meses de su relación, cuando, en medio de una escapada romántica, sus problemas intestinales le jugaron una mala pasada.

06/08/2025

Caso de niña chilena destapó red de explotación sexual infantil: Así cayeron los “cazadores” de TikTok

Un video publicado por una niña de 9 años en la red social terminó por revelar una red internacional de sujetos dedicados a enviar mensajes y difundir contenido de connotación sexual de menores de edad.

05/08/2025