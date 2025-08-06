“Fracaso de vida estrepitoso”: Villouta refuta duros dichos de su excolega Carolina Urrejola - Chilevisión

El periodista apuntó a su excompañera por los dichos que dio en Primer Plano en medio de su conflicto con Natalia Valdebenito.

Tras la pelea mediática que protagonizó con Natalia Valdebenito, José Miguel Villouta arremetió en contra de Carolina Urrejola.

El periodista respondió a los dichos que hizo su colega en Primer Plano, donde fue consultada por el conflicto del comunicador, luego de que acusara que la comediante se encargó de "destruir" su carrera de más de dos décadas en televisión.

“Lamento que una persona adulta le eche la culpa a otra de un fracaso de vida tan estrepitoso. Creo que también hay que responsabilizarse de las propias acciones”, señaló la periodista en el estelar de Chilevisión.

Villouta en contra de Carolina Urrejola

José Miguel Villouta fue consultado por esas declaraciones y apuntó en contra de su excolega en Qué te lo digo.

“Lo único que puedo decir, es que cuidar a mi viejo (...) bañarlo, quererlo, defenderlo cuando a mis hermanas se les olvidaba que tenía una enfermedad mental (...) y ahora estar con mi vieja y cuidarla, no es un fracaso estrepitoso de vida”, señaló.

Por otra parte apuntó a su excompañera asegurando que “hay varias lecturas erradas que está teniendo Carola Urrejola respecto a la realidad. Si es así como interpreta la vida de las personas que formaron parte de su pasado laboral, me imagino cómo serán sus lecturas respecto de la política”.

“Yo le iba a pedir disculpas respecto a un par de cosas en las que sentía que había errado, pero después de esa cuña (en Primer Plano), no lo hice”, cerró.