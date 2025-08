Natalia Valdebenito rompe el silencio tras acusación de Villouta: “Me parece peligroso” - Chilevisión

En una declaración a Primer Plano, la comediante se refirió a la polémica publicación del comunicador, quien la acusó de "destruir" su carrera televisiva.

Natalia Valdebenito respondió a las polémicas acusaciones de José Miguel Villouta, quien culpó a la comediante de "destruir" su carrera en televisión.

La triunfadora de Viña 2016 rompió el silencio en un reciente reportaje de Primer Plano. "No tengo nada que decir. De hecho, me sugirieron por salud que no dijera nada, así que le haré caso a mi equipo de ayuda", afirmó.

Si bien reconoció que Villouta "fue muy importante" en un momento de su carrera, hace 10 años que no cruzan ninguna palabra. "Me parece peligroso todo esto que está pasando", apuntó.

Al ser consultada sobre la acusación del comunicador, la humorista señaló que "lleva 10 años haciendo esto, así que debe estar muy contento ahora. Espero que disfrute esto".

"No voy a hablar, eso no es saludable para nadie. No leo ni veo hace 10 años todos los intentos que hace por llamar mi atención", agregó Natalia, afirmando que Villouta la "bloqueó de todo".

¿Qué dijo José Miguel Villouta sobre Natalia Valdebenito?

En una reciente columna en su página web, José Miguel Villouta se descargó contra Natalia Valdebenito, acusándola de ocasionar su salida de los medios de comunicación.

"Sin que le hiciera nada (cómo le iba a hacer algo si la amaba y admiraba), fue capaz de invitar reiteradamente a personas a su programa con el objetivo de iniciar una campaña donde terminé siendo señalado como misógino y racista", disparó el comunicador.

Villouta explicó que esto "fue luego de haber escrito un tweet sobre gustos literarios mediocres que hoy puedo reconocer que estuvo fuera de lugar. Todos cometemos errores".

Ante esto, responsabilizó a la comediante de que "destruyera" su carrera de 20 años. "Una carrera que en esa época un gay tenía que lograr esforzándose tres veces más, recibiendo un tercio del sueldo", arremetió.