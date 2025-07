José Miguel Villouta en picada contra Natalia Valdebenito: La culpa de “destruir” su carrera en TV - Chilevisión

El comunicador se refirió en duros términos a la humorista en su blog y desclasificó un antiguo episodio que quebró la relación entre ambos.

Tras años alejado de la exposición mediática, José Miguel Villouta rompió su silencio para criticar duramente a Natalia Valdebenito, a quien acusó de "destruir" su carrera de más de dos décadas en televisión.

La polémica estalló luego que la humorista usara sus redes sociales para postear un video de su participación en el podcast Las Monas. En la publicación, un usuario le escribió: "¿Y Villouta?".

La humorista contestó: "Está haciendo videos escondido mientras yo trabajo dando cara", frase que no agradó para nada al comunicador, razón por la que él mismo le salió a responder en su blog.

VER MÁS SOBRE SHOW

La dura respuesta de Villouta al comentario de Valdebenito

En su página, José Miguel Villouta inició diciendo que ella "podría haber dicho: 'anda haciendo videos que nadie ve', o 'tiene una radio en su pieza que nadie escucha', o incluso 'ningún periodista le da bola'. Todo eso habría sido 100% preciso. Pero eligió la palabra escondido, y eso dice mucho más de su visión distorsionada e imbécil de la realidad".

Según el comunicador, el cariño que había entre ambos —y que lo llevó a él a 'catapultar la carrera de la humorista'— no bastó para que ella se lo devolviera "destruyendo" la suya.

"Sin que le hiciera nada (cómo le iba a hacer algo si la amaba y admiraba), fue capaz de invitar reiteradamente a personas a su programa con el objetivo de iniciar una campaña donde terminé siendo señalado como misógino y racista", disparó el comunicador.

Él añade que todo "fue luego de haber escrito un tweet sobre gustos literarios mediocres que hoy puedo reconocer que estuvo fuera de lugar. Todos cometemos errores".

Eso llevó a que lo que ella hiciera en su programa "destruyera mi carrera de 20 años. Una carrera que en esa época un gay tenía que lograr esforzándose tres veces más, recibiendo un tercio del sueldo", arremetió.

De acuerdo a su testimonio, ese episodio lo arruinó social, familiar y económicamente: "La cesantía hizo que estuviera 6 meses sin sonreír luego de que se me cayeron dos dientes y hoy no tengo dinero para comprarme anteojos para ver de lejos".

"No puedo ayudar económicamente a mi madre viuda y estamos vendiendo nuestra casa porque se nos está acabando el dinero. No sé qué va a pasar conmigo cuando tenga 60 años. No tengo dónde caerme muerto", reconoce.

"Lo anterior me ha dejado con un estrés postraumático que todavía cargo. No por lo que se dijo, sino por la soledad brutal que vino después: ningún amigo me defendió cuando me quedaba sin mi sustento", agregó.

Luego, ejemplificó: "Un 'Villouta no es misógino' o 'Villouta no es racista' habría bastado. Todos dejaron de llamarme. (...) Mis amigas —todas mujeres, hacia donde gravito exclusivamente— desaparecieron de un día para otro".