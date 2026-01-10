 “Dueño de un estilo único”: La sentida despedida de “Nacho” Gutiérrez a Andrés Caniulef - Chilevisión
“Dueño de un estilo único”: La sentida despedida de “Nacho” Gutiérrez a Andrés Caniulef

Tras su sorpresiva muerte, diversas personalidades del espectáculo han entregado condolencias a la familia y dedicado palabras al periodista, así fue el caso de Ignacio Gutiérrez. 

Este viernes por la noche se dio a conocer la muerte de Andrés Caniulef de 48 años. El reconocido periodista falleció en un departamento de Santiago Centro cuando estaba en compañía de un familiar. 

De acuerdo a lo informado por el capitán de Carabineros Manuel Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Central, la persona que acompañaba al periodista indicó que este comenzó a sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento e iniciando un paro cardiorrespiratorio. 

Ignació Gutiérrez dedica sentida despedida a Andrés Caniulef

A través de su cuenta de Instagram, el periodista y conductor de TV lamentó la triste noticia y destacó el "sello" único de Caniulef.

"Hoy despertamos con esta triste noticia. Me detengo primero a enviarle mis condolencias a su familia y no tengo duda que Dios estará a su lado para ayudarles a avanzar", partió señalando.

"Me gustaría destacar el tremendo sentido del humor que tenía Andrés, sus ganas de hacer bien el trabajo y, desde la Universidad , dueño de un estilo único. Su sello. Quiero que tu alma descanse en Paz. Que este viaje que has iniciado esté lleno de armonía y tranquilidad que es lo que nunca dejaste de buscar.Que esta frase que reitero, tenga mucha fuerza. Descansa en Paz", finalizó.

