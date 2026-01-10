 Muerte de Andrés Caniulef: Lo que se sabe del repentino deceso del periodista a los 48 años - Chilevisión
10/01/2026 07:44

Muerte de Andrés Caniulef: Lo que se sabe del repentino deceso del periodista a los 48 años

Fue durante la noche del viernes que su hermana y carabineron confirmaron la repentina muerte del periodista.

Publicado por CHV Noticias

Impacto y pesar existe por la repentina muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años. El hecho se registró durante la tarde del viernes en Santiago.

Desde Carabineros confirmaron el deceso desde el lugar del deceso, un edificio en calle Santo Domingo donde se encontraba Caniulef junto a un familiar.

El capitán Manuel Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Central, explicó que, según el relato de la persona que acompañaba al periodista, este "indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio”.

Asimismo, detalló que “en el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento”.

En cuanto a las diligencias posteriores, Salazar señaló que “se tomó contacto con la Fiscalía Local Centro Norte, cuyo fiscal de turno instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidios al lugar a realizar diligencias investigativas tendientes a establecer la causa del fallecimiento”.

La persona que lo acompñaba en tanto, prestó declaración como testigo.

Hermana de Andrés Caniulef confirma su muerte

La hermana mayor de Andrés Caniulef concedió durante la noche una vocería tras el lamentable deceso de su hermano. "Lamentamos decir que Andrés acaba de fallecer producto de un paro cardiorrespiratorio. Mi hermano era una persona muy honorable, carismático y apreciado por todos. Esperemos que nos repeten, no tenemos más antecedentes", expresó.

Quien se sumó a los homenajes fue su ex pareja, el también comunicador César Campos.

A través de sus historias de Instagram, expresó: "Qué pena tan grande. Aún no lo puedo creer. Fuiste una parte importante de mi vida y tu sorpresiva partida me remueve recuerdos, emociones y silencios”.

"Me quedo con lo vivido y con la esperanza de que seguirás brillando como siempre lo hiciste, estés donde estés. Hasta siempre”, finalizó.

