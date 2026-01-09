Muere el periodista Andrés Caniulef a los 48 años de edad - Chilevisión

El comunicador falleció en un departamento en el centro de Santiago producto de un paro cardiorrespiratorio. Por instrucción del Ministerio Público el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones.

Este viernes se confirmó la muerte del periodista y presentador de televisión Andrés Caniulef a los 48 años de edad producto de un paro cardiorrespiratorio.

El comunicador falleció esta tarde al interior de un departamento en el centro de Santiago, lugar donde se encontraba de visita, tras sufrir una descompensación.

Según informó Carabineros a través de una vocería, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer lo ocurrido y descartar la intervención de terceros.

"Se tomó contacto con la Fiscalía Local Centro Norte, cuyo fiscal de turno instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidios al lugar a realizar diligencias investigativas tendientes a establecer la causa del fallecimiento", informó el el capitán Manuel Salazar.

El profesional conocido por su trabajo en el área de farándula y espectáculos, horas antes había conducido un programa en el canal de televisión TeVex. Incluso había realizado una publicación en Instagram.

Carabineros entregó vocería tras muerte del periodista

De acuerdo con la institución policial, fue a eso de las 22:30 horas cuando Caniulef comenzó a presentar problemas de salud. Su acompañante manifestó a los funcionarios que se desplomó en el suelo.

"Por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, esta persona (Caniulef) indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio", señaló Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Central.

Luego, el acompañante del periodista declaró que llamó a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes intentaron reanimarlo una vez llegaron al departamento.

"En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento", señaló Salazar.