Hoy participó en un programa: La última aparición y publicaciones en Instagram de Andrés Caniulef - Chilevisión

Hace apenas unas horas, el fallecido periodista había conducido el programa "No es lo mismo pero es igual" en TeVex, donde tuvo de invitado al excandidato a diputado Ítalo Omegna

El reconocida periodista de espectáculos y presentador de televisión ,Andrés Caniulef, falleció la noche de este viernes a los 48 años. Su última aparición en medios de comunicación fue hace apenas unas horas, en un programa de Tevex Oficial.

Se trata de "No es lo mismo pero es igual", un espacio de farándula donde el profesional estuvo acompañado por Ítalo Omegna, excandidato a diputado por el Partido Nacional Libertario y hermano de la actriz María Garcia Omegna.

El capítulo fue estrenado a eso de las 17:00 horas del viernes y consistió en una entrevista a la personalidad antes mencionada, quien también es director de la Fundación Novum, y se declaró como defensor de la campaña de Johanness Kaiser y "la oveja negra de la familia".



"Un nuevo capítulo y también un nuevo invitado. Estamos hablando de un hombre que fue candidato a diputado pero al no ser elegido ganamos un rostro de televisión, porque pasó de ser candidato a figura de la tv", fue la manera en que comenzó el episodio.

Sus últimas publicaciones en redes sociales

Sus últimas publicaciones en redes sociales estuvieron directamente vinculadas con su trabajo. La última en Instagram, en concreto, se trata de un extracto de una aparición suya en un programa de la estación antes mencionada.

En él, Caniulef analizó la polémica que esta semana protagonizó Sergio Rojas con la familia Araneda. "Sergio Rojas deja en claro que no es racista tras sus comentarios sobre el hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. ¿Estás de acuerdo?", preguntó.

En su penúltima aparición en la plataforma también publicó una selfie con sus compañeros de canal. En la fotografía aparece sonriente y con los panelistas y realizadores del programa.

"Último programa del año. Celebramos el 2025 trabajando. Y recibimos el 2026 … trabajando (porque no queda de otra)", escribió en la publicación, que ha recibido cientos de mensajes con condolencias.