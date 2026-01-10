Subió antiguas fotos juntos: La despedida de César Campos, ex pareja de Andrés Caniulef - Chilevisión

César Campos expresó públicamente su dolor por la sorpresiva muerte del periodista, mientras Carabineros entregó antecedentes preliminares sobre las circunstancias del fallecimiento.

La ex pareja de Andrés Caniulef, César Campos, reacciónó a la sorpresiva muerte del perioriodista ayer viernes 9 de enero en Santiago.

A través de sus redes sociales, Campos, que fue calificado por el comunicador como el gran amor de su vida, sinceró que el deceso le remueve recuerdos y emociones.

“Qué pena tan grande. Aún no lo puedo creer. Fuiste una parte importante de mi vida y tu sorpresiva partida me remueve recuerdos, emociones y silencios”, señaló.

Asimismo, agregó que “me quedo con lo vivido y con la esperanza de que seguirás brillando como siempre lo hiciste, estés donde estés. Hasta siempre”

Sobre la causa de su muerte, anoche el capitán Manuel Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Central, sostuvo que "por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, esta persona (Caniulef) indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio".

"En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento", agregó.

