Carabineros revela causa de muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años - Chilevisión

La noche de este viernes, Carabineros confirmó la muerte del periodista y presentador de televisión, Andrés Caniulef, a la edad de 48 años.

Mediante una vocería que funcionarios entregaron en calle Santo Domingo en Santiago, sitio donde ocurrió el deceso, la institución policial entregó antecedentes sobre el caso.

El capitán Manuel Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Central, sostuvo que "por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, esta persona (Caniulef) indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio".

"En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento", agregó.

Sobre la investigación, indicó que "se tomó contacto con la Fiscalía Local Centro Norte, cuyo fiscal de turno instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidios al lugar a realizar diligencias investigativas tendientes a establecer la causa del fallecimiento".



Finalmente, detallaron que quien acompañaba al periodista prestó declaración ante la policía en calidad de testigo.