 Carabineros revela causa de muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Carabineros revela causa de muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años “Era honorable y apreciado por todos”: Hermana de Andrés Caniulef habla tras muerte del periodista Por cohecho y fraude al fisco: Condenan a 16 años de cárcel a exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Así fue el megaoperativo que desbarató compleja mafia china: Hacían millonarias estafas en la Zofri Taxista atropella a carabinero e intentarse darse a la fuga durante fiscalización en Estación Central
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/01/2026 00:50

Carabineros revela causa de muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años

Mediante una vocería que funcionarios entregaron en calle Santo Domingo, sitio donde ocurrió el deceso, la institución policial entregó antecedentes sobre el caso.

La noche de este viernes, Carabineros confirmó la muerte del periodista y presentador de televisión, Andrés Caniulef, a la edad de 48 años.

Mediante una vocería que funcionarios entregaron en calle Santo Domingo en Santiago, sitio donde ocurrió el deceso, la institución policial entregó antecedentes sobre el caso.

El capitán Manuel Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Central, sostuvo que "por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, esta persona (Caniulef) indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio".

"En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento", agregó.

Sobre la investigación, indicó que "se tomó contacto con la Fiscalía Local Centro Norte, cuyo fiscal de turno instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidios al lugar a realizar diligencias investigativas tendientes a establecer la causa del fallecimiento".

Finalmente, detallaron que quien acompañaba al periodista prestó declaración ante la policía en calidad de testigo. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere el periodista Andrés Caniulef a los 48 años de edad

Lo último

Lo más visto

Carabineros revela causa de muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años

Mediante una vocería que funcionarios entregaron en calle Santo Domingo, sitio donde ocurrió el deceso, la institución policial entregó antecedentes sobre el caso.

10/01/2026

Muere el periodista Andrés Caniulef a los 48 años de edad

El comunicador falleció en un departamento en el centro de Santiago producto de un paro cardiorrespiratorio. Por instrucción del Ministerio Público el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones.

09/01/2026

“Era honorable y apreciado por todos”: Hermana de Andrés Caniulef habla tras muerte del periodista

"Mi hermano era una persona muy honorable, carismático y apreciado por todos", expresó la hermana mayor del comunicador en un punto de prensa que concedió a los medios de comunicación.

09/01/2026

Hasta los 24 años: Revisa acá cómo obtener el Bono Logro Escolar 2026

Este aporte económico es entregado todos los años por el Estado de Chile y contempla una transferencia directa a sus beneficiarios. Puedes acceder si tienes hasta 24 años y cumples una serie de requisitos.

09/01/2026