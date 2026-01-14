“Muchos no le tendieron la mano”: Cuñado de Andrés Caniulef agradeció públicamente gesto de Daniel Fuenzalida - Chilevisión

El comunicador costeó los gastos fúnebres del fallecido periodista y, aunque no quiso que se hiciera público, el gesto habría emocionado profundamente a la familia, quien lo reconoció públicamente durante el velorio.

Durante la tarde de este martes, Sergio Rojas reveló que Daniel Fuenzalida costeó los gastos fúnebres de Andrés Caniulef, lo que incluye el lugar en donde hoy sus restos descansan.

El periodista aseguró que Fuenzalida no quería que se hiciera público; sin embargo, fue reconocido por el cuñado de Caniulef durante el funeral con un emotivo discurso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Daniel Fuenzalida pagó los gastos fúnebres de Andrés Caniulef

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio Rojas reveló: "El cuñado (de Caniulef) hoy día en la despedida dice: 'Quiero agradecer en especial a un rostro (...) porque mi cuñado muchas veces necesitó de los rostros de televisión y muchos no le tendieron la mano'".

En esa misma línea, agregó: "Por eso quiero agradecer a Daniel Fuenzalida, porque se hizo cargo del lugar en que descansa hoy en día Andrés".

"Daniel, que no te dé vergüenza decirlo (...) cuando uno la c..., la c..., y cuando uno hace cosas buenas, hace cosas buenas. Para mí, en esta oportunidad, lo que tú hiciste es de una entereza y de una nobleza que es meritoria darla a conocer", indicó Sergio Rojas.

Finalmente, el periodista reflexionó sobre su propia experiencia con Andrés Caniulef y precisó en que "hay tantos que se llenaron la boca en estas 48 horas de homenaje, ¿pero cuántos realmente estuvimos ahí? Y me meto en el saco porque yo, gracias a Dios, logré limar mis asperezas con Andrés", cerró.