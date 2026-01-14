 “Muchos no le tendieron la mano”: Cuñado de Andrés Caniulef agradeció públicamente gesto de Daniel Fuenzalida - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast No acudió a trabajar y fue encontrada muerta: Las hipótesis que se manejan por homicidio de parvularia en el Biobío Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Nicolás: Solicitan evacuar la zona Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 15:40

“Muchos no le tendieron la mano”: Cuñado de Andrés Caniulef agradeció públicamente gesto de Daniel Fuenzalida

El comunicador costeó los gastos fúnebres del fallecido periodista y, aunque no quiso que se hiciera público, el gesto habría emocionado profundamente a la familia, quien lo reconoció públicamente durante el velorio.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes, Sergio Rojas reveló que Daniel Fuenzalida costeó los gastos fúnebres de Andrés Caniulef, lo que incluye el lugar en donde hoy sus restos descansan.

El periodista aseguró que Fuenzalida no quería que se hiciera público; sin embargo, fue reconocido por el cuñado de Caniulef durante el funeral con un emotivo discurso.

Daniel Fuenzalida pagó los gastos fúnebres de Andrés Caniulef

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio Rojas reveló: "El cuñado (de Caniulef) hoy día en la despedida dice: 'Quiero agradecer en especial a un rostro (...) porque mi cuñado muchas veces necesitó de los rostros de televisión y muchos no le tendieron la mano'".

En esa misma línea, agregó: "Por eso quiero agradecer a Daniel Fuenzalida, porque se hizo cargo del lugar en que descansa hoy en día Andrés".

"Daniel, que no te dé vergüenza decirlo (...) cuando uno la c..., la c..., y cuando uno hace cosas buenas, hace cosas buenas. Para mí, en esta oportunidad, lo que tú hiciste es de una entereza y de una nobleza que es meritoria darla a conocer", indicó Sergio Rojas.

Finalmente, el periodista reflexionó sobre su propia experiencia con Andrés Caniulef y precisó en que "hay tantos que se llenaron la boca en estas 48 horas de homenaje, ¿pero cuántos realmente estuvimos ahí? Y me meto en el saco porque yo, gracias a Dios, logré limar mis asperezas con Andrés", cerró. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026