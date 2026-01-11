 Sergio Rojas tras velorio de Caniulef: “Andrés logró que me sentara junto a Daniel Fuenzalida” - Chilevisión
Minuto a minuto
Urgencia en Chillán Viejo: Joven con autismo no verbal lleva más de tres días desaparecido Gran incendio afecta sector cercano al aeropuerto de Santiago: Llamas consumieron fábrica de pallets “No hay nada raro”: Padre de Andrés Caniulef habla por primera vez tras muerte del periodista Se realizará en San Bernardo: Este lunes será el funeral de Andrés Caniulef Pdte. Boric ofrece colaboración al gobierno argentino ante catástrofe por incendios en la Patagonia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/01/2026 12:24

Sergio Rojas tras velorio de Caniulef: “Andrés logró que me sentara junto a Daniel Fuenzalida”

El conductor de Que te lo digo sinceró cómo se sintió en el velorio del periodista y reveló un inesperado encuentro con Daniel Fuenzalida.

Sergio Rojas relató cómo vivió el velorio de Andrés Caniulef, periodista de 48 años que murió el viernes en un edificio de Santiago Centro y con quien tuvo una breve relación sentimental.

A través de su canal de difusión comentó los nervios que tuvo al asistir. Recordemos que ambos se vieron envueltos en algunas tensiones durante el último tiempo.

“Hola pirañitas, vengo llegando hace poco del velorio de Andrés… muchos sentimientos encontrados: sentí miedo, angustia, ansiedad… pasé por fuera y vi prensa… pensé si entrar o no", partió relatando.

Así, explicó que "le pedí a Martín que me abriera la puerta para pasar sin dar declaraciones porque obviamente no me correspondía decir nada y tampoco me salían las palabras”.

El conductor de "Que te lo digo" señaló que a "los primeros que vi fue a los familiares de Andrés, pero sin lugar a dudas el abrazo con la mamá es el que más duele, porque la tristeza traspasa los cuerpos y escuchar frases como ‘siempre pensé que él me despediría a mí’ son más fuertes que mil dagas en el corazón”.

Pero no solo eso, reveló que "Andrés logró que me sentara junto a Daniel Fuenzalida y nos fundiéramos en un abrazo no exento de lágrimas".

Sin embargo, evitó dar más detalles: "Eso se los cuento mañana porque estoy realmente agotado”

Publicidad

Destacamos

Noticias

Alerta por calor extremo en 4 regiones del país: este domingo las temperaturas llegarán a 38º

Lo último

Lo más visto

“No hay nada raro”: Padre de Andrés Caniulef habla por primera vez tras muerte del periodista

Eladio, padre de Andrés Caniulef, entregó una breve declaración tras la abrupta muerte del periodista

11/01/2026

Sergio Rojas tras velorio de Caniulef: “Andrés logró que me sentara junto a Daniel Fuenzalida”

El conductor de Que te lo digo sinceró cómo se sintió en el velorio del periodista y reveló un inesperado encuentro con Daniel Fuenzalida.

11/01/2026

“Nos vamos pa' PR”: El inolvidable momento de Cony Capelli durante concierto de Bad Bunny en Chile

La participante de Fiebre de Baile vivió un especial momento en el segundo concierto en Chile del puertorriqueño.

11/01/2026

Dolor y malestar físico: SML indaga causa del paro cardiorrespiratorio que sufrió Andrés Caniulef

Durante la noche de este viernes se confirmó la muerte del periodista y presentador de televisión, Andrés Caniulef, a sus 48 años de edad.

10/01/2026