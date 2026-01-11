Sergio Rojas tras velorio de Caniulef: “Andrés logró que me sentara junto a Daniel Fuenzalida” - Chilevisión

El conductor de Que te lo digo sinceró cómo se sintió en el velorio del periodista y reveló un inesperado encuentro con Daniel Fuenzalida.

Sergio Rojas relató cómo vivió el velorio de Andrés Caniulef, periodista de 48 años que murió el viernes en un edificio de Santiago Centro y con quien tuvo una breve relación sentimental.

A través de su canal de difusión comentó los nervios que tuvo al asistir. Recordemos que ambos se vieron envueltos en algunas tensiones durante el último tiempo.

“Hola pirañitas, vengo llegando hace poco del velorio de Andrés… muchos sentimientos encontrados: sentí miedo, angustia, ansiedad… pasé por fuera y vi prensa… pensé si entrar o no", partió relatando.

Así, explicó que "le pedí a Martín que me abriera la puerta para pasar sin dar declaraciones porque obviamente no me correspondía decir nada y tampoco me salían las palabras”.

El conductor de "Que te lo digo" señaló que a "los primeros que vi fue a los familiares de Andrés, pero sin lugar a dudas el abrazo con la mamá es el que más duele, porque la tristeza traspasa los cuerpos y escuchar frases como ‘siempre pensé que él me despediría a mí’ son más fuertes que mil dagas en el corazón”.

Pero no solo eso, reveló que "Andrés logró que me sentara junto a Daniel Fuenzalida y nos fundiéramos en un abrazo no exento de lágrimas".

Sin embargo, evitó dar más detalles: "Eso se los cuento mañana porque estoy realmente agotado”