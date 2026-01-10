 El día que tocó la cima: El hito profesional de Andrés Caniulef que hoy se recuerda tras su muerte - Chilevisión
10/01/2026 11:52

El día que tocó la cima: El hito profesional de Andrés Caniulef que hoy se recuerda tras su muerte

En 2012 el periodista alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria profesional, marcando un antes y un después en su carrera en televisión.

Tras la repentina muerte de Andrés Caniulef, continúan sumándose mensajes de condolencias por la temprana partida del periodista, fallecido a los 48 años.

Su deceso fue confirmado la tarde del viernes a las afueras del inmueble donde se registró su muerte, en un edificio de Santiago Centro. Según informaron Carabineros y su hermana, Andrés Caniulef murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, motivo por el cual, por instrucción de la Fiscalía, será la Brigada de Homicidios la encargada de indagar las circunstancias del hecho.

Diversas figuras del mundo televisivo han reaccionado a su fallecimiento, entre ellas Ignacio Gutiérrez, con quien compartió pantalla en SQP; su ex pareja César Campos; y el periodista Sergio Rojas.

Un hito en su carrera profesional

En 2012, Caniulef alcanzó uno de los mayores logros de su trayectoria profesional al convertirse en el único chileno en entrevistar a Madonna, quien en ese entonces se encontraba promocionando su disco MDNA.

En un capítulo del programa La Divina Comida, emitido en 2022, el periodista relató cómo fue seleccionado para la entrevista: “Creo que fuimos tres periodistas los que postulamos, tenías que mandar tu currículum, tenías que confirmar que hablabas inglés, yo hablaba muy mal. Y yo simplemente tuve la certeza de que iba a ser yo el elegido, y así fue.

Sobre el encuentro, el que se realizó en Londres, también recordó las estrictas condiciones impuestas y explicó que “llegaba, me sentaba, hablaba solo con ella y me entregaba un pendrive con la entrevista completa”.

Los nervios fueron tales que incluso confesó que “yo salgo de la entrevista y me voy corriendo al baño a vomitar”.

Desde el Movilh destacaron que, en esa oportunidad, “Caniulef no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Daniel Zamudio, asesinado ese mismo año, llevando así la memoria y la denuncia al debate”.

“Andrés fue un gran profesional, que supo combinar el espectáculo con el debate por la igualdad, la no discriminación y los derechos humanos”, agregaron desde el Movilh.

