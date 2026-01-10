PDI estará a cargo de investigar muerte de Andrés Caniulef: Estas serán las primeras diligencias - Chilevisión

La Fiscalía dispuso que la Brigada de Homicidios de la PDI quede a cargo de la investigación por la muerte de Andrés Caniulef, ocurrida la noche del viernes en un edificio de Santiago Centro. De acuerdo con los primeros antecedentes, el periodista habría llegado al inmueble cerca de las 16:00 horas y alrededor de las 20:30 manifestó un malestar de salud, lo que motivó el llamado de un familiar al SAMU. Según informó el subcomisario Ítalo Alfaro, las primeras diligencias contemplan la toma de declaraciones a testigos y el levantamiento de las cámaras de seguridad. En tanto, se está a la espera de la información sobre los servicios funerarios, una vez que el Servicio Médico Legal entregue el cuerpo del comunicador.