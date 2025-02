“Toda la discriminación vino de ustedes”: Sergio Rojas arremetió contra Caniulef y la comunidad LGBTIQ+ - Chilevisión

Rojas aclaró sus dichos y aseguró que su molestia con Andrés Caniulef se debe a las repercusiones que esto pudo haber provocado a nivel familiar, dado que ante el público ellos figuraban como una pareja.

Sergio Rojas tuvo un día de furia este miércoles, donde se refirió a la polémica con Andrés Caniulef, quien confesó ser portador de VIH hace ocho años y arremetió contra la comunidad LGBTIQ+ por las críticas que ha recibido.

A su vez, el periodista habló en el programa Que Te Lo Digo, donde emplazó a su colega a contestar sus mensajes de audio, y cuestionó: "Tan mie... fui en su vida para no tener un poquito de cariño?".

El día de furia de Sergio Rojas

Sergio Rojas acusó llamados preguntando explicitamente por su vida sexual con Andrés Caniulef y añadió: "Hoy día mi sobrina me dice: 'Sergio, ella tiene 30 años, todos mis amigos me han llamado para preguntarme: Oye ¿Tu tío está bien?' (...) y yo digo: ¿Por qué me tengo que fumar esto de manera tan gratuita?".

En esa misma línea, aseguró sentirse muy afectado "porque públicamente nosotros figurabamos como una pareja, por lo tanto, cuando él piensa egoístamente sólo en él, en su afán de liberación, nunca pensó en que esta declaración me iba a dar de sopetón a mí".

"Lo que me preocupaba era principalmente mi familia y cómo a ellos les podía afectar, porque cómo les explico yo a ellos (que no hubo una relación amorosa)", aseguró el periodista.

Por otra parte, cuestionó en duros términos a la comunidad LGBTIQ+: "Váyanse un poquito a la cre..., con todo el cariño del mundo. ¿Sabes por qué? Porque que hoy día uno se siente como pisando huevos: '¡Ay, no vaya a decir contagio, que la palabra es trasmisión!'. ¿Saben qué? ¡Váyanse un rato a la cre...!".

Además, el animador de Qué te lo digo gregó: "Esto se lo digo a toda la comunidad homosexual porque hoy día todos lo haters son gays, los que me han escrito. Un 'gay homosexual', no tengo idea cómo se dice para no ofender ningún tipo de criterio, me subió y me bajó, de 'perkin cu...' para abajo".

Finalmente, Sergio Rojas concluyó compartiendo una reflexión sobre lo vivido los últimos días a raíz de sus dichos y expuso que "yo me tengo que fumar eso, porque si resulta que hablamos de una colectividad que le abre los brazos a la no discriminación… Veámonos al espejo, porque toda la discriminación hoy vino de ustedes".