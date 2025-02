Antonella Ríos explicó sus comentarios sobre el VIH tras polémica: “Utilicé palabras equivocadas” - Chilevisión

La actriz salió a explicar la controversia generada por sus declaraciones en el programa Que te lo Digo, donde se refirió al diagnóstico de VIH del periodista Andrés Caniulef.

La actriz Antonella Ríos se refirió a los comentarios que realizó sobre el diagnóstico de VIH de Andrés Caniulef.

Luego de la polémica que surgió cuando ella, junto con Sergio Rojas, se enteraron de las declaraciones del periodista y lo comentaron en el programa Que Te Lo Digo.

A raíz de algunas críticas y comentarios negativo, la panelista decidió aclara que sus palabras fueron descontextualizadas y que no era su intención ofender a nadie.

“Una vez más vuelvo a aclarar que jamás estigmatizaría o daría información errada con respecto a un tema tan delicado”, comentó en su publicación en Instagram.

Comunicado en Redes Sociales

En su mensaje, Antonella Ríos reconoció que cometió un error al repetir información incorrecta sobre la transmisión del VIH, pero aseguró que su intención era desmentir antiguas creencias.

“Es posible que, saliendo de contexto, ande circulando un extracto del programa de ayer QTLD, donde repito información no correcta en cuanto a la transmisión del VIH y luego continúo diciendo que esas eran creencias antiguas y no correctas, pues el tema no es pueril”, señaló.

Asimismo, admitió que “utilicé palabras equivocadas. Por aquello, en la forma, pero no en el fondo, porque estoy consciente de lo que creo y pienso”.

Finalmente, reafirmó que su intención nunca fue discriminar ni generar estigma en torno al tema:“Jamás sería pasar a llevar o estigmatizar".