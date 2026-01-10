“La tía no sabía”: Sergio Rojas reveló visita a madre de Andrés Caniulef antes de que ella supiera de su muerte - Chilevisión

Tras una publicación en su Instagram que se llenó de reacciones divididas, el animador optó por entregar un extenso desahogo a través de su canal de difusión.

Sergio Rojas utilizó su canal de difusión para expresar sus sentimientos tras la muerte de quien fuera su pareja, el periodista Andrés Caniulef, fallecido ayer a los 42 años.

En un primer momento, el conductor de Qué te lo digo se limitó a publicar una imagen negra en su cuenta de Instagram, en señal de luto y sin acompañarla de ningún mensaje; lo que generó una ola de comentarios cruzados entre sus seguidores.

Sin embargo, más tarde rompió el silencio a través de su canal de difusión, donde reveló que, tras enterarse de la noticia, se dirigió hasta la casa de la madre de Andrés Caniulef, incluso antes de que ella misma supiera del fallecimiento del periodista.

"La tía no sabía"

"Ayer estuve con la mamá y la hermana de Andrés, porque cuando supe me desesperé al no saber si era verdad y partí a su casa. Me acompañó mi mamá y, bueno, fue todo muy heavy porque cuando llegué la tía no sabía nada", partió relatando.

Luego aclaró que "yo tampoco sé lo dije hasta que llegó la hermana y yo me fui, porque sabía que esa conversación debía ser muy íntima entre ellos".

“Fue terrible todo. Tenía ganas de llorar, vomitar. No podía decirle a la tía y solo la abrazaba yo creo que ella no entendía porque le daba tantos abrazos y besos. Pero yo sí lo sabía porque lloraba por dentro", sinceró Rojas.

Respecto a las tensiones que ambos habían tenido sostivo que "habíamos hablado todo lo que teníamos que hablar".

De hecho, detalló, "hasta el miércoles tuve contactos con su programa".

"Nuestro cariño será infinito y por eso solo les hablo a ustedes porque no quiero decir nada públicamente por ahora no es el momento. Quiero estar solito en la casa de mi mamá", terminó por decirle a sus seguidores.