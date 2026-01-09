“No puedo creerlo”: Sergio Rojas se burló de las críticas y sufrió duro revés tras polémica con Rafael Araneda - Chilevisión

El periodista se burló de quienes, según él, intentan silenciarlo y le trajo consecuencias.

Este jueves, Sergio Rojas se burló de los comentarios que recibe tras la polémica con Rafael Araneda y causó revuelo en redes sociales, dado que horas después le cerraron su cuenta de Facebook.

La burla iba en alusión a quienes intentan silenciarlo mediante críticas constantes en internet, sin embargo, Rojas se mostró sorprendido por el repentino cierre de esta cuenta.

¿Qué pasó con Sergio Rojas?

El periodista inició el último capítulo de Que Te Lo Digo detrás de una mampara de vidrio, utilizando una camisa de fuerza y con la boca amordazada con la misma tela.

Rojas comenzó a moverse desesperadamente mientras sus compañeros, Antonella Ríos y Luis Sandoval, daban inicio al programa, en alusión a las personas que, según él, intentan callarlo.

"Lo que muchos querían, jajajá. Gracias por tanto cariño, mis pirañas. Han sido días difíciles, pero ¿Qué sería de la vida sin ellos?", publicó el periodista minutos más tarde en su cuenta de Instagram, acompañado de un carrusel de fotos con la camisa de fuerza y la mordaza.

En esa misma línea, agregó: "Prefiero vivir en un océano de olas gigantes, que en una laguna de aguas tranquilas. La vida es cuesta arriba, pero la vista es genial ¡Gracias, gracias, gracias! al equipo por el apañe".

Finalmente, horas después, el periodista comunicó a través de su canal de difusión: "Hello ¿Pueden creer que me eliminaron el Facebook? ¡No puedo creerlo!", cerró.

