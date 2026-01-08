“Sacarme del mapa”: Sergio Rojas lanzó acusación contra Rafael Araneda tras polémica con su familia - Chilevisión

El conductor de Que te lo digo rompió el silencio y, en conversación con Plan Perfecto, relató supuestas acciones que estaría realizando el animador para perjudicarlo. Además, negó arrepentirse de sus dichos sobre su hijo.

El periodista Sergio Rojas rompió el silencio y contestó a Rafael Araneda tras su arremetida por los criticados dichos que vertió en un programa de farándula, donde causó controversia al apuntar a la "sobreexposición" mediática del menor del clan familiar.

En conversación exclusiva con Plan Perfecto, el conductor de Que te lo digo acusó al animador del Festival de Viña del Mar 2026 de estar ocupando "todos los minutos de su celular" para hacer llamadas teléfonicas con el fin de "sacarme un poco del mapa".

"Entiendo que la última acción o jugada es que me bajaron de un programa que se llama Only Friends. Esto lo contó José Antonio (Neme) y por eso lo cuento", reveló, en referencia a un nuevo programa de Mega.

A juicio del comunciador, dicha baja de debe "justamente a lo que había ocurrido con Rafael, entendiendo que él es un rostro de la estación". "Entonces está bien, me gusta que se muevan las piezas de ajedrez", sinceró.

Luego, en el supuesto de quedar sin pantalla, afirmó: "que me saquen de donde me tengan que sacar". "Tengo buenas las manos y los pies, si no tuviera tele el día de mañana yo sigo lavando alfombras en el negocio del aseo en una empresa familiar", adelantó.

Niega arrepentirse e insiste en sobreexposición del menor

Pero eso no fue todo, ya que lejos de retractarse, incluso defendió sus declaraciones: "No me arrepiento de los dichos, sí de la forma. Creo que la forma no fue adecuada, creo que el texto era uno solo y era muy simple", zanjó.

"La gente se dio cuenta que el foco está en la sobreexposición que han hecho ellos de este menor de edad. Creo que toda la gente que se sienta pasada a llevar, no solo en este caso, en cualquiera, tiene todo el derecho de ir a tribunales y tomar las acciones pertinentes", complementó.

Siguiendo esa línea, también aseguró que habría pruebas de sobra para demostrar que la familia Araneda-Vacarezza estaría "lucrando" con la imagen del pequeño. Un ejemplo, según dijo, sería un programa que publican en YouTube.

"Tendremos que revisar varios capítulos del docureality que realiza Rafael con su familia, que no solamente lo facturan a través de YouTube sino que lo vendieron a un canal de televisión abierta... porque hablo de lo que veo", advirtió.

"Cuando utilizo términos como 'adopción' y 'color' es porque es el lenguaje que ellos ocupan en su reality, entonces creo que el juez va a tener que armarse de harto tiempo si es que llegamos a tribunales porque hay hartos capítulos que ver", concluyó.