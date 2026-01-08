 “Sacarme del mapa”: Sergio Rojas lanzó acusación contra Rafael Araneda tras polémica con su familia - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Arriesga pena menor: La versión del condenado por carrera clandestina que dejó 2 muertos Corte de luz afecta al sector oriente de Santiago en medio de fuertes ráfagas de viento “Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/01/2026 19:53

“Sacarme del mapa”: Sergio Rojas lanzó acusación contra Rafael Araneda tras polémica con su familia

El conductor de Que te lo digo rompió el silencio y, en conversación con Plan Perfecto, relató supuestas acciones que estaría realizando el animador para perjudicarlo. Además, negó arrepentirse de sus dichos sobre su hijo.

Publicado por CHV Noticias

El periodista Sergio Rojas rompió el silencio y contestó a Rafael Araneda tras su arremetida por los criticados dichos que vertió en un programa de farándula, donde causó controversia al apuntar a la "sobreexposición" mediática del menor del clan familiar.

En conversación exclusiva con Plan Perfecto, el conductor de Que te lo digo acusó al animador del Festival de Viña del Mar 2026 de estar ocupando "todos los minutos de su celular" para hacer llamadas teléfonicas con el fin de "sacarme un poco del mapa".

"Entiendo que la última acción o jugada es que me bajaron de un programa que se llama Only Friends. Esto lo contó José Antonio (Neme) y por eso lo cuento", reveló, en referencia a un nuevo programa de Mega. 

A juicio del comunciador, dicha baja de debe "justamente a lo que había ocurrido con Rafael, entendiendo que él es un rostro de la estación". "Entonces está bien, me gusta que se muevan las piezas de ajedrez", sinceró.

Luego, en el supuesto de quedar sin pantalla, afirmó: "que me saquen de donde me tengan que sacar". "Tengo buenas las manos y los pies, si no tuviera tele el día de mañana yo sigo lavando alfombras en el negocio del aseo en una empresa familiar", adelantó.

Niega arrepentirse e insiste en sobreexposición del menor

Pero eso no fue todo, ya que lejos de retractarse, incluso defendió sus declaraciones: "No me arrepiento de los dichos, sí de la forma. Creo que la forma no fue adecuada, creo que el texto era uno solo y era muy simple", zanjó.

"La gente se dio cuenta que el foco está en la sobreexposición que han hecho ellos de este menor de edad. Creo que toda la gente que se sienta pasada a llevar, no solo en este caso, en cualquiera, tiene todo el derecho de ir a tribunales y tomar las acciones pertinentes", complementó.

Siguiendo esa línea, también aseguró que habría pruebas de sobra para demostrar que la familia Araneda-Vacarezza estaría "lucrando" con la imagen del pequeño. Un ejemplo, según dijo, sería un programa que publican en YouTube.

"Tendremos que revisar varios capítulos del docureality que realiza Rafael con su familia, que no solamente lo facturan a través de YouTube sino que lo vendieron a un canal de televisión abierta... porque hablo de lo que veo", advirtió.

"Cuando utilizo términos como 'adopción' y 'color' es porque es el lenguaje que ellos ocupan en su reality, entonces creo que el juez va a tener que armarse de harto tiempo si es que llegamos a tribunales porque hay hartos capítulos que ver", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia el pago de excedentes 2026: Revisa la fecha de devolución de dinero según tu Isapre

Lo último

Lo más visto

La heredera de la Ina: Así cayeron las narco mujeres que lideraban peligrosas bandas en Peñaflor

Una verdadera guerra territorial era la que mantenían dos organizaciones de narcotraficantes en la comuna de Peñaflor. La particularidad es que ambos grupos eran liderados por mujeres.

07/01/2026

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo

El animador conversó en exclusiva con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto y se fue con todo contra el periodista.

08/01/2026

Vieron el arma y huyeron: Graban a carabinero de civil que frustró robo a banco en calle San Diego

La tarde de este jueves un funcionario policial que andaba de civil impidió que se un grupo de delincuentes pudieran cometer un robo al interior de un banco en Santiago.

08/01/2026

“Hasta ahora hay 100 fallecidos”: Venezuela entrega por primera vez cifras tras ataque de Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, habló por primera vez y entregó un balance tras el ataque del pasado sábado cuando Nicolás Maduro fue sacado del país y llevado a Nueva York.

08/01/2026