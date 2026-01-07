 “Gente como tú, mafioso, los aborrezco”: Sergio Rojas dispara contra Rafa Araneda tras polémica - Chilevisión
07/01/2026 18:44

“Gente como tú, mafioso, los aborrezco”: Sergio Rojas dispara contra Rafa Araneda tras polémica

El comunicador respondió a la denuncia de la Defensoría de la Niñez por sus dichos sobre la adopción del animador. "Hemos llegado al seno de la mafia televisiva", apuntó.

Publicado por CHV Noticias

Sergio Rojas no se arrepiente de sus polémicos dichos sobre la adopción de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, luego de la denuncia presentada por la Defensoría de la Niñez.

"Se armó una orquesta dicienod que me habían llamado la atención el porgrama peligraba", dijo el comunicador en Plan Perfecto.

En la misma línea, añadió que "lo único que provocan em mí es las ganas de seguir desenmascarando a estos rostros de la televisión".

"Hago un mea culpa, creo que el fondo es muy correcto, pero la forma es equívoca", agregó.

Además, en la reciente emisión de Que te lo digo, el periodista partió criticando a Willy Sabor, quien aseguró que su programa finalizaría en febrero a raíz de esta polémica. Además, aprovechó para descargarse contra Araneda.

"Yo le quiero decir no solo a Willy Sabor, sino a toda la industria televisiva, que después de un análisis retrospectivo, estoy feliz de haberle tocado los cojones a Rafael Araneda”, afirmó.

"Hemos llegado al seno de la mafia televisiva, nos sentamos en su mesa y no les creemos, se les cayeron las caretas", agregó.

En esa misma línea, el comunicador apuntó al animador del Festival de Viña: “Estoy enterado de todo lo que ha hecho Rafael Araneda para hacerme desaparecer, me he podido equivocar en la forma, pero la gente como tú, mafioso, los aborrezco, me causan nauseas y me dan asco“.

Sergio Rojas arremete contra la Defensoría de la Niñez

El descargo no quedó ahí, puesto que Sergio Rojas también arremetió contra la Defensoría de la Niñez tras emitir una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social.

“¿Dónde están para los miles de abusos contra niños? ¿Dónde están para defender los derechos de los niños del Sename?”, lanzó el comunicador.

Les estoy dando pantalla, que se sumen más colectividades si esto sirve para algo. Estoy muy molesto, pero motivado para continuar en una campaña personal contra esta mafia, tienen miedo, porque uno de los de ellos está tocado", agregó.

Finalmente, el periodista sentenció: "Hagan lo que quieran y nos veremos en tribunales, veremos lo que hicieron en YouTube donde vendieron a su familia. Prefiero ganar menos que pertenecer a las mafias de la TV”.

