“Ese comentario ya tiene tinte racista”: Andrés Caniulef tuvo tenso cruce con Sergio Rojas tras polémica con Rafa Araneda - Chilevisión

07/01/2026 11:19

“Ese comentario ya tiene tinte racista”: Andrés Caniulef tuvo tenso cruce con Sergio Rojas tras polémica con Rafa Araneda

Rojas admitió haber cometido un error; sin embargo, sus dichos no fueron bien recibidos del todo por Caniulef.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Andrés Caniulef arremetió contra Sergio Rojas tras la denuncia que la Defensoría de la Niñez interpuso en contra de este último por los dichos sobre el hijo adoptivo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

Aunque Rojas reconoció haberse equivocado, lanzó polémicas frases que Cañulef contraatacó con todo, lo que generó un tenso momento entre ambos.

¿Qué pasó entre Andrés Caniulef y Sergio Rojas?

“Opinar o enjuiciar respecto a como actúa una familia me parece que está fuera de los límites de lo que uno puede hacer como comunicador”, comenzó diciendo Andrés en el último capítulo de No Es Lo Mismo.

Acto seguido, se comunicó con Rojas, quien comenzó diciendo: “Lo único que falta es que venga la agrupación de extranjeros del Congo”, y luego admitió haberse equivocado.

“Las palabras no fueron las adecuadas. Estoy absolutamente de acuerdo, creo que yo me equivoqué porque el discurso o la frase debió haber sido tan robusta que no tuviese ningún tipo de matiz, ni de doble interpretación”, aseguró.

Sin embargo, también acusó: “Esto le permitió a un periodista, no sé con qué intención, de cortar frases de diálogo y sobre interpretarla (...) él, a su antojo, interpretó que yo estaba siendo racista, que yo estaba en contra de la adopción, etcétera”.

Por su parte, Cañulef comentó: “¿Eso no es lo mismo que haces tú en el programa?” y Rojas arremetió: “Me está acusando a mí de racismo y me está acusando de estar en contra de la adopción, a mí me parece que aquí... mira, yo soy un zorro viejo y me huele que algo aquí hay detrás”.

“¿Tú entonces no eres racista en el comentario que estás haciendo?”, preguntó Caniulef y la respuesta de Sergio Rojas causó revuelo: “¿Yo podría ser racista si hace más de 10 años trabajo con muchos extranjeros?”.

Cañilef comentó: “¡Ese comentario ya tiene tinte racista!”, pero Rojas insistió en su punto: “Es muy raro que yo sea racista Andrés, yo no podría trabajar, ni relacionarme con gente distinta a mí porque soy racista. El racismo es no soportar a una persona distinta a ti y cómo podría soportarlo y convivir con esas personas, es muy raro el discurso con la realidad”.

"¿Cómo podría yo meter a otra persona de otro país a mi casa? ¿Cómo yo podría preocuparme de ir a ver como viven? ¿Cómo poder ayudarlo dentro de mis contactos? (...) ¿Cómo podría yo preocuparme de gente de otra cultura o distinta a mí, si soy racista?”, cerró.

Publicidad

