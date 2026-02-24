Homicidio frustrado en Cerrillos: Adolescente de 17 años fue atacado a balazos en una plaza - Chilevisión

El joven fue trasladado a un centro asistencial, mientras que Fiscalía ECOH y PDI investigan los hechos.

Durante la madrugada de este martes se produjo un homicidio frustrado en la comuna de Cerrillos, donde un adolescente de 17 años resultó herido de bala.

El joven se encontraba en una plaza ubicada en el sector de avenida Las Torres con El Átomo cuando recibió el ataque en el que se le disparó en múltiples ocasiones.

Los detalles del ataque

Al respecto, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, detalló a través de su cuenta de X que se investiga la situación como un homicidio frustrado y no se ha aclarado si se trata de un ataque directo.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, en donde se trabaja para estabilizar su estado de salud.

Finalmente, el caso quedó en manos de la Fiscalía (ECOH) quienes están trabajando en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) para poder esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes hayan resultado responsables del ataque.

