“Pido perdón por todo esto”: Rapero Lenwa Dura reaparece en redes sociales tras alarmante episodio - Chilevisión

24/02/2026 07:45

“Pido perdón por todo esto”: Rapero Lenwa Dura reaparece en redes sociales tras alarmante episodio

El artista nacional aseguró que seguirá luchando contra la depresión que padece y agradeció las muestras de cariño y apoyo del público.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, el rapero Amador Fabián Sánchez González, también conocido como "Lenwa Dura" reapareció en redes sociales tras haber publicado alarmantes mensajes de despedida en redes sociales.

El artista nacional realizó este lunes una preocupante transmisión en vivo en donde se despidió del público y se inyectó una pluma de insulina, por lo que fue hospitalizado de urgencia.

¿Qué dijo Lenwa Dura?

Sánchez, quien padece de depresión y diabetes, fue socorrido rápidamente por sus cercanos, quienes lograron llevarlo al Hospital Padre Hurtado con ayuda de Carabineros.

Actualmente, Lenwa Dura se encuentra en casa y reflexionó sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram: "Así estoy ahora, como dice la canción 'Levantándome del Suelo'".

En esa misma línea, agregó: "Ahora que me caí y me salieron lágrimas y costras, debo seguir luchando contra mis demonios porque todos somos imperfectos, pero merecemos respirar y seguir luchando en el pedregoso camino de la vida".

"Sé que los preocupé y pido perdón por todo esto, pero quiero dar gracias a todos ustedes, sea quien sea, por decirme 'levántate'", indicó el rapero.

El exintegrante de Tiro de Gracia padece depresión desde que salió de la agrupación, lo que trajo una disputa legal contra Juan Sativo, otro de los miembros del grupo, por derechos de autor, lo que derivó en problemas económicos.

Finalmente, el episodio vivido por Lenwa Dura este lunes generó que una serie de artistas nacionales se pronunciaran en torno a la importancia de omitir los comentarios de odio en redes sociales, algo a lo que Amador Sánchez estaba muy expuesto.

Revisa la publicación de Instagram:

