Habla amigo de Lenwa Dura que llegó en su ayuda tras alarmante video: “Permanecerá en observación” - Chilevisión

23/02/2026 18:04

Habla amigo de Lenwa Dura que llegó en su ayuda tras alarmante video: “Permanecerá en observación”

En compañía de Carabineros, el exintegrante de Tiro de Gracia fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se mantendría fuera de riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

Gran preocupación existe entre los fanáticos del rapero Lenwa Dura, exmiembro de Tiro de Gracia, que se mantiene hospitalizado tras intentar atentar contra su vida.

Minutos antes, el artista hizo una transmisión en vivo para despedirse del público. En el mismo live, se inyectó una pluma de insulina que alarmó a sus seguidores y cercanos.

Una persona clave en ese momento fue Pato Fresh, amigo del músico, quien llegó a tiempo a su casa en San Ramón. En compañía de Carabineros, lo lograron trasladar hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se mantendría fuera de riesgo vital.

A través de Instagram, el mismo amigo señaló: "Les informo que Lenwa está siendo atendido y permanecerá en observación durante 24 horas.

En la misma línea, añadió que "por el momento, su diagnóstico es reservado, pero lo más importante es que ya está recibiendo la atención médica necesaria".

Habla círculo cercano de Lenwa Dura en medio de hospitalización

Creabeatbox, reconocido beatboxer chileno y amigo de Lenwa Dura, llamó en vivo a Radio Activa para calmar a los fans del rapero.

"Ya llegaron a buscarlo, se lo llevaron Carabineros al Padre Hurtado. Se lo llevaron de una, fue super rápido porque no iba bien (...) Para todos los que están preocupados y preocupadas del Lenwa, en estos momentos está en el hospital", señaló.

"Dejen de hacer bullying a la gente, no saben ustedes por el momento que están pasando. Los procesos psicológicos y las depresiones son graves, son letales. De alguna u otra forma, lo que hizo Lenwa fue un llamado de auxilio", agregó Crea.

Línea de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud

Si atraviesas una emergencia o crisis de salud mental puedes marcar *4141, la Línea de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud, la que es completamente gratuita y habilitada para contactarse con un psicólogo disponible las 24 hroas de día.

