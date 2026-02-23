¿Qué pasará con la Visa Waiver? Embajador pone en duda su futuro en medio de tensiones entre Chile y EEUU - Chilevisión

Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos en Chile, abordó la reciente problemática sobre la sanción a funcionarios del gobierno, y en la misma instancia se refirió al futuro de la Visa Waiver.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó la problemática entorno a la cancelación de las visas del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios del Gobierno.

En la conferencia, el diplomático estadounidense respondió por el futuro de la Visa Waiver, documento que permite a los chilenos ingresar al país norteamericano sin necesidad de tener visa.

¿Qué pasará con la visa Waiver?

El embajador mencionó que ciertos programas de alianza entre Chile y Estados Unidos están bajo revisión a raíz de la reciente sanción, por lo que se le cuestionó si la visa Waiver podría ser uno de dichos programas que llegue a su fin.

"Nosotros esperamos, sinceramente, no llegar a ese punto. Por ahora, la visa Waiver está a salvo", aseguró Brandon.

Asimismo, agregó que la vigencia de este programa dependerá exclusivamente de las acciones que tome el actual gobierno.

"Todo está sobre la mesa, dependiendo de lo que haga esta administración en el futuro, si no reacciona a los serios 'hacking' a las compañías de telecomunicaciones que nosotros vimos", afirmó.

El embajador sostuvo que se les había advertido con anticipación a las autoridades chilenas sobre interferencias de "actores malignos extranjeros" en las telecomunicaciones nacionales.