 ¿Qué pasará con la Visa Waiver? Embajador pone en duda su futuro en medio de tensiones entre Chile y EEUU - Chilevisión
Minuto a minuto
Presidente electo Kast nombra a ex general del Ejército como subsecretario de las FFAA Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar” Canciller rechaza dichos de embajador de EEUU: “Chile no puede ser utilizado como territorio en disputa” Joaquín Lavín podrá ser formalizado: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Confirman nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Aumenta a 10 la cifra de fallecidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/02/2026 18:24

¿Qué pasará con la Visa Waiver? Embajador pone en duda su futuro en medio de tensiones entre Chile y EEUU

Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos en Chile, abordó la reciente problemática sobre la sanción a funcionarios del gobierno, y en la misma instancia se refirió al futuro de la Visa Waiver.

Publicado por Lisette Pérez

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó la problemática entorno a la cancelación de las visas del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios del Gobierno.

En la conferencia, el diplomático estadounidense respondió por el futuro de la Visa Waiver, documento que permite a los chilenos ingresar al país norteamericano sin necesidad de tener visa.

¿Qué pasará con la visa Waiver?

El embajador mencionó que ciertos programas de alianza entre Chile y Estados Unidos están bajo revisión a raíz de la reciente sanción, por lo que se le cuestionó si la visa Waiver podría ser uno de dichos programas que llegue a su fin.

"Nosotros esperamos, sinceramente, no llegar a ese punto. Por ahora, la visa Waiver está a salvo", aseguró Brandon.

Asimismo, agregó que la vigencia de este programa dependerá exclusivamente de las acciones que tome el actual gobierno

"Todo está sobre la mesa, dependiendo de lo que haga esta administración en el futuro, si no reacciona a los serios 'hacking' a las compañías de telecomunicaciones que nosotros vimos", afirmó.

El embajador sostuvo que se les había advertido con anticipación a las autoridades chilenas sobre interferencias de "actores malignos extranjeros" en las telecomunicaciones nacionales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Termas del Flaco: Confirman que las tres personas desaparecidas fueron encontradas sin vida

Más de 80 funcionarios conformaron los equipos de emergencia en la zona para poder encontrar a las víctimas.

23/02/2026

“Aparte de pegarles, no les toca”: Américo desató polémica tras dichos en Semana Puertovarina y el alcalde se pronunció

El cantante elogió a los hombres y luego lanzó ácidas frases en contra de las mujeres, cuestionando el proceso de empoderamiento e incluso aseguró: "¡Te odio, Shakira!".

23/02/2026

Hoy será formalizado: Revelan rol que habría tenido Gyvens Laguerre en caso de sicariato

El exintegrante de Reggaeton Boys enfrentará la justicia la tarde de este lunes.

23/02/2026

Surgen las críticas al Festival de Viña 2026: Primera jornada terminó cerca de las 04:00 horas

Mientras que la rutina de Stefan Kramer generó opiniones divididas, Matteo Bocelli salió al escenario cerca de las 03:00 de la madrugada, con una Quinta Vergara que se comenzó a vaciar gradualmente debido a la hora.

23/02/2026