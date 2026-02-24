 Muerte enluta a Hollywood: Fallece Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire y Django Unchained, a sus 71 años - Chilevisión
24/02/2026 11:00

Luto en Hollywood: Muere reconocido actor de Lizzie McGuire y Django Unchained

La noticia del deceso fue dada a conocer por la familia del intérprete y ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Publicado por CHV Noticias
Robert Carradine, actor estadounidense conocido por sus interpretaciones en Los Jinetes Largos y Lizzie McGuire, falleció el pasado lunes a sus 71 años.

El deceso fue confirmado por su familia a través de un comunicado, en el que precisaron que se trató de un suicidio.

Por esa razón, desde su círculo también plantearon la necesidad de debatir sobre enfermedades y salud mental.

"Valiente lucha de casi dos décadas": Así despidió la familia de Robert Carradine al actor

En el texto, la familia del intérprete destacó su "valiente lucha de casi dos décadas contra un trastorno bipolar".

"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban", añadieron en la misiva, publicada por Deadline.

El artista es recordado por su papel principal en La Venganza de los Nerds, como el padre de la protagonista en la serie juvenil Lizzie McGuire o su rol en Django sin Cadenas, cinta de Quentin Tarantino. También por su rol de productor.

Carradine se mantuvo vigente hasta sus últimos años de vida. Según IMDB, el artista participó como actor en producciones de 2025 y 2026, tales como Was Once a Hero o The Night The Came Home

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La línea *4141 del Ministerio de Salud es gratuita y se puede llamar desde celulares 24/7 para contactar con un psicólogo capacitado.

