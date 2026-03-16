VIDEO | 5 inspectores heridos por ambulantes en Estación Central: Arrojaron un cilindro de gas - Chilevisión

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16/03/2026 11:06

VIDEO | 5 inspectores heridos por ambulantes en Estación Central: Arrojaron un cilindro de gas

Tras denuncias por ruidos molestos e incivilidades en la vía pública, los guardias municipales llegaron hasta calle María Rozas Velásquez para un extenso operativo. Una turba los atacó y lanzó objetos contundentes.

Publicado por CHV Noticias

Distintos videos capturados por testigos registraron un intenso operativo de fiscalización al comercio ambulante en Estación Central, que dejó un lamentable saldo de cinco funcionarios municipales heridos.

El violento episodio ocurrió a eso de las 21:30 horas del sábado en calle María Rozas Velásquez, lugar al que acudieron Carabineros e inspectores municipales y de la Gobernación de Santiago tras recibir el llamado de vecinos.

Tras las advertencias por ruidos molestos, incluyendo la presencia de alcohol, música a alto volumen y la masiva presencia de compradores y vendedores irregulares en el sector, los funcionarios llegaron para hacer un control

Los registros dieron cuenta del momento en que los inspectores intentaron realizar sus labores de fiscalización, sin embargo, se vieron frustradas cuando un grupo de personas comenzó a increparlos y a atacarlos físicamente arrojando objetos contundentes.

La turba, compuesta por consumidores y vendederes de al menos 20 carros de comida ilegal, atacaron a los guardias con palos, piedras e incluso lanzando un cilindro de gas. 

Todos los trabajadores heridos permanecen fuera de riesgo vital, mientras que los vehículos municipales terminaron con daños de consideración. De momento no hay personas detenidas.

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