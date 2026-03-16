Hoy se paga el último ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834 - Chilevisión

A partir de este lunes, las familias podrán consultar si son parte del tercer grupo de beneficiados del Aporte Familiar Permanente.
El Instituto de Previsión Social (IPS) entregará el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente a partir de este lunes, a todos quienes cumplan con los requisitos para recibir este apoyo económico.
El ex Bono Marzo otorga a las familias de menores ingresos, un monto de $66.834 una vez al año, con un plazo de nueve meses para cobrarlo desde que se emitió el documento de pago.
El depósito se realiza automáticamente a una CuentaRUT del Banco Estado, si tienes una vigente. También puedes cobrarlo de manera presencial en una Caja de Compensación.
El IPS determina automáticamente quienes cumplen con los requisitos y lo informa a través del sitio web de ChileAtiende.
Para conocer si eres beneficiario del Aporte Familiar Permanente, haz click en la siguiente imagen y consulta con RUT:
Las familias de menores ingresos que cumplan con alguno de los siguientes requisitos podrán recibir el tercer y último pago del ex Bono Marzo, a partir de este lunes.
Todos los beneficiarios reciben un aporte por cada carga familiar. Para más información, revisa el sitio web de ChileAtiende.