Hoy se paga el último ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834 - Chilevisión

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16/03/2026 08:41

Hoy es el último pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834

A partir de este lunes, las familias podrán consultar si son parte del tercer grupo de beneficiados del Aporte Familiar Permanente.

Publicado por Catalina Vargas

El Instituto de Previsión Social (IPS) entregará el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente a partir de este lunes, a todos quienes cumplan con los requisitos para recibir este apoyo económico. 

El ex Bono Marzo otorga a las familias de menores ingresos, un monto de $66.834 una vez al año, con un plazo de nueve meses para cobrarlo desde que se emitió el documento de pago. 

El depósito se realiza automáticamente a una CuentaRUT del Banco Estado, si tienes una vigente. También puedes cobrarlo de manera presencial en una Caja de Compensación.

Consulta con tu RUT si eres beneficiario del ex Bono Marzo

El IPS determina automáticamente quienes cumplen con los requisitos y lo informa a través del sitio web de ChileAtiende.

Para conocer si eres beneficiario del Aporte Familiar Permanente, haz click en la siguiente imagen y consulta con RUT:

¿Cualés son los requisitos para recibir el aporte este lunes?

Las familias de menores ingresos que cumplan con alguno de los siguientes requisitos podrán recibir el tercer y último pago del ex Bono Marzo, a partir de este lunes.

  • Trabajadores y trabajadoras de entidades distintas al IPS, que cobraron Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares hasta el 31 de diciembre del año anterior.
  • Pensionados y pensionadas de entidades distintas al IPS, que cobraron Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares hasta el 31 de diciembre del año anterior.

Todos los beneficiarios reciben un aporte por cada carga familiar. Para más información, revisa el sitio web de ChileAtiende.

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