“Se bajó y le disparó”: Amigo de joven baleado por carabinero en San Bernardo entregó testimonio clave - Chilevisión

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16/03/2026 15:53

“Se bajó y le disparó”: Amigo de joven baleado por carabinero en San Bernardo entregó testimonio clave

Familiares y cercanos insisten en que los policías iban de civil al momento de la fiscalización, y la víctima intentó eludirlos pensando que se trataba de una encerrona.

Publicado por CHV Noticias

Tras la muerte de un joven de 26 años tras recibir un disparo de un funcionario de la SIP de Carabineros, mientras se realizaba un control policial en la comuna de San Bernardo, los cercanos de la víctima entregaron detalles de lo ocurrido. 

Según lo que señaló la institución de la policía uniformada, el sujeto habría intentado huir de una fiscalización que se estaba realizando. No obstante, la familia alega que él no sabía que se trataba de carabineros ya que no portaban uniformes. 

Sumado a eso, hace unos meses el hombre había sufrido una encerrona que logró evitar gracias a que aceleró su auto y huyó.

“Se nos acercaron varios vecinos y decían que Horacio venía tranquilamente y en el momento de girar venía súper rápido el auto particular donde venían los carabineros de civil”, declaró un amigo en Contigo en la Mañana

En el relato, detalló que “cuando iba a doblar, viene el auto, acelera y trata de taparle la pasada. Él tuvo la intuición de que era una encerrona, aceleró y quiso doblar y se le fue el auto”.

“Chocó y tomó reverse, creo que quiso avanzar hacia adelante y fue cuando el carabinero se bajó y le disparó”, agregó. 

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