Familia denuncia negligencia en Hospital Van Buren tras muerte de lactante

La familia de una lactante denuncia que la paciente no fue atendida a tiempo cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias, por lo que su salud fue empeorando hasta fallecer.

El pasado 26 de abril, en el Hospital Van Buren de Valparaíso, falleció Victoria Acosta, lactante de 1 año que 20 días atrás había ingresado por quemaduras leves y terminó contagiándose un virus en el centro asistencial.

La familia de la lactante denunció ante la Fiscalía de Valparaíso este presunto caso de negligencia por los cuidados que recibió la menor en el centro, incluso cuando su padre alertó al personal de las dificultades respiratorias que estaba teniendo la niña.

Investigan negligencia en Van Buren

En conversación con Biobío, el padre de la víctima, Víctor Acosta, detalló parte de su paso por el hospital. “Entró a UCI por unas quemaduras y todo, y ella empezó igual estable. Se pegó un virus por los malos cuidados que ellos tenían. De hecho, ellos se protegían entre ellos y no a los niños ni a la gente que entraba”, aseguró.





En concreto, mientras Victoria era atendida por sus lesiones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un virus atacó su cuerpo, por lo que debió quedarse hospitalizada por más de 20 días hasta el fatal desenlace.

Según la denuncia, el padre de la menor pidió ayuda en numerosas ocasiones al personal de salud, ya que la paciente tenía dificultades respiratorias; sin embargo, al no ser atendida oportunamente, su salud fue empeorando.

Desde el Colegio Médico indicaron que “este tipo de casos genera mucha preocupación en los equipos de salud y deben ser evaluados internamente (…) el hospital tiene que realizar investigaciones administrativas para revisar sus protocolos y revisar si es que de alguna forma no fueron realizados de manera adecuada”.