“La paciente presentó una…”: Ex Posta Central responde a acusación de negligencia de “Guatón” de Los Atletas de la Risa

El hospital emitió un comunicado luego de las declaraciones del comediante en el programa Contigo en la Mañana.

Este miércoles, y en el programa Contigo en la Mañana, Juan Carlos Donoso, el “Guatón” de Los Atletas de la Risa dio la triste noticia de la muerte de su esposa.

El comediante estuvo acompañado de una de sus hijas, Sandy, quien es TENS y estudia enfermería, donde juntos revelaron una serie de hechos ocurridos en la Ex Posta Central.

Por esta razón, la familia llegó hasta la Policía de Investigaciones e interpuso una denuncia por negligencia médica.





Respuesta de Ex Posta Central

Horas después, llegó la respuesta del centro asistencial, donde afirmaron que tras su ingreso, la paciente fue diagnosticada con una pancreatitis aguda grave.

“Durante su evolución, la paciente presentó una descompensación de carácter severo, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación efectuadas por el equipo clínico, se constató su fallecimiento en horas de la madrugada de este miércoles”, se indicó.

Por último, se señaló: “En relación con las declaraciones públicas emitidas, como institución hemos instruido la revisión de los antecedentes clínicos y administrativos del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido“.

Comunicado de Posta Central