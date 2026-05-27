¿Seguirá subiendo la bencina? Esto dijo el ministro Quiroz sobre el alza de los combustibles
El titular de la cartera de Hacienda abordó el posible aumento y en relación al conflicto de Medio Oriente señaló que proximamente habrá noticias positivas en esa materia.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a una eventual alza del precio de los combustibles proyectada para esta semana.
El titular de la cartera se mostró expectante ante lo que está ocurriendo en Medio Oriente y aseguró que pronto podrían llegar buenas noticias en esa materia.
“Relativo al tema de las bencinas y el diésel, etcétera, obviamente que hay una buena noticia todavía muy incipiente, de que se estaría empezando a resolver el tema del Medio Oriente”, adelantó.
¿Subirá la bencina esta semana?
En relación al precio de la bencina y otros combustibles, los cuales tiene proyectada una nueva alza a partir de este jueves, Quiroz abordó lo cambios que ha habido en relación a los precios y proyectó noticias positivas proximamente.
“No sabemos cuán serio es esto, esto va cambiando siempre. Recordemos que estamos en guerra, que hay una situación compleja y también la situación de los combustibles es un poco distinta”, explicó.
Según expuso el ministro, “la gasolina ha seguido subiendo en el mundo, el diésel ha ido aflojando y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo en temas de inflación hacia adelante”.
En ese sentido, el ministro de Haciendo aseugró que “vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto, y probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva“.