¿Seguirá subiendo la bencina? Esto dijo el ministro Quiroz sobre el alza de los combustibles

El titular de la cartera de Hacienda abordó el posible aumento y en relación al conflicto de Medio Oriente señaló que proximamente habrá noticias positivas en esa materia.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a una eventual alza del precio de los combustibles proyectada para esta semana.

El titular de la cartera se mostró expectante ante lo que está ocurriendo en Medio Oriente y aseguró que pronto podrían llegar buenas noticias en esa materia.

“Relativo al tema de las bencinas y el diésel, etcétera, obviamente que hay una buena noticia todavía muy incipiente, de que se estaría empezando a resolver el tema del Medio Oriente”, adelantó.





¿Subirá la bencina esta semana?

En relación al precio de la bencina y otros combustibles, los cuales tiene proyectada una nueva alza a partir de este jueves, Quiroz abordó lo cambios que ha habido en relación a los precios y proyectó noticias positivas proximamente.

“No sabemos cuán serio es esto, esto va cambiando siempre. Recordemos que estamos en guerra, que hay una situación compleja y también la situación de los combustibles es un poco distinta”, explicó.

Según expuso el ministro, “la gasolina ha seguido subiendo en el mundo, el diésel ha ido aflojando y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo en temas de inflación hacia adelante”.